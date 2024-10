Câmara realiza segunda temporada de sessões ordinárias de outubro

Teve início nesta quarta-feira, dia 16, às 8 horas, no plenário João Justino de Oliveira, a segunda temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí em outubro. Também estão previstas reuniões plenárias para os dias 17 e 18, no mesmo horário. Todas serão transmitidas ao vivo pela TV e pela Rádio Câmara, por meio do site www.jatai.go.leg.br, do canal no YouTube e das redes sociais do legislativo jataiense.

Genilson requer transporte público para povoados

O vereador Genilson Santos requereu ao executivo a implantação de uma linha de transporte público coletivo nos povoados de Naveslândia e Estância, conforme projeto apresentado na edição do Programa Jovem Vereador Jataiense de 2024. “A medida seria de extrema importância para aquelas comunidades, visto que se trata de uma reivindicação da população, que não dispõe desse tipo de transporte público”, declarou. “Aqueles que não possuem veículo particular têm dificuldades de virem até a cidade, seja para acesso à saúde, ao comércio, a banco ou para quaisquer outros serviços públicos ou privados. Tal linha de transporte ofereceria oportunidade para estudantes que lá residem se matricular em cursos de capacitação ou mesmo ter condições de se empregar na cidade de Jataí”.

Marcos Patrick reivindica semáforo para Jardim Rio Claro

O vereador Marcos Patrick reivindicou à SMT a implantação de um semáforo no cruzamento das ruas Capitão Serafim de Barros e 106, no Jardim Rio Claro. “Devido à ausência de semáforo, o perigo de acidentes no local de cruzamento é iminente, por manifesta confusão e insegurança aos motoristas que transitam sem orientação”, alegou. “Estudos técnicos para a viabilidade de implantação de um semáforo naquele cruzamento se fazem necessários para sanar a confusão e a insegurança dos motoristas que ali transitam. Por ter um intenso fluxo de trânsito de veículos e pedestres, faz-se necessário o uso de uma ferramenta mais eficaz para nortear os condutores, levando mais segurança e bem-estar”.

Abimael e Marina sugerem centro de apoio a autistas

Os vereadores Abimael Silva e Marina Silveira sugeriram ao executivo a criação de um centro de apoio à pessoa autista em Jataí. “O objetivo é promover o bem-estar, a inclusão e o desenvolvimento integral de nossa população”, explicaram. “O autismo é uma condição que afeta a comunicação, o comportamento e a interação social, e cada indivíduo apresenta suas particularidades. Por isso, é essencial que haja um espaço especializado que possa atender às necessidades específicas dessas pessoas e suas famílias. Em primeiro lugar, um centro de apoio oferece suporte psicológico e emocional, fundamental para ajudar as famílias a compreenderem melhor o diagnóstico e a lidarem com os desafios diários. Profissionais capacitados podem fornecer orientação, terapia e estratégias que auxiliem no desenvolvimento das habilidades sociais e na gestão do comportamento. Além disso, o centro pode promover atividades de socialização e inclusão, permitindo que pessoas autistas se relacionem com seus pares em um ambiente seguro e acolhedor. Isso é crucial para reduzir o isolamento social frequentemente enfrentado por esses indivíduos. Atividades lúdicas, oficinas e grupos terapêuticos podem contribuir significativamente para o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais. Outro ponto importante é a promoção da conscientização sobre o autismo na comunidade. Um centro dedicado pode realizar campanhas educativas que visem desmistificar preconceitos e promover a aceitação das diferenças, criando um ambiente mais inclusivo para todos. Por fim, a criação desse centro também pode servir como um ponto de referência para pesquisas e formação contínua de profissionais da área da saúde e educação, garantindo que as melhores práticas sejam sempre aplicadas no atendimento às pessoas autistas. Em suma, um centro de apoio para pessoas autistas é essencial para garantir direitos, promover inclusão social e proporcionar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas e suas famílias”.

Mantelli quer equipamento do Estado na agricultura familiar

O vereador Vicente Mantelli solicitou ao deputado estadual Alessandro Moreira que busque, junto à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), a cessão de maquinário e implementos agrícolas à agricultura familiar de Jataí. “A intenção é incluir os agricultores familiares jataienses no programa Mecaniza Campo, criado pelo governo de Goiás em 2019, e que visa à melhoria da infraestrutura dos municípios goianos e à recuperação da malha viária, especialmente em estradas vicinais, além de realizar o serviço de manejo de solo para a produção, a recuperação de pastagens degradadas e dar apoio à agricultura familiar em todo o Estado, por meio da cessão de maquinário e implementos agrícolas aos municípios”, explicou.