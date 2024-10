Câmara Municipal de Goiás lança concurso público com 45 vagas

Inscrições começam no dia 11 de novembro e encerram no dia 11 de dezembro.

Por Tatiane Barbosa, g1 Goiás

A Câmara Municipal de Goiás lançou o edital do concurso público para preencher 45 vagas, para início imediato e formação de cadastro reserva, cujos salários podem chegar a R$ 3.571,72. As vagas são para nível fundamental, médio e superior e as inscrições estarão abertas do dia 11 de novembro a 11 de dezembro.

Elaborada e aplicada pelo Instituto de Consultoria e Concursos - Itame, a prova objetiva está marcada para o dia 16 de fevereiro de 2025 e o resultado para o dia 1º de abril, também de 2025.

Entre os cargos de nível superior estão analista legislativo em comunicação social e controlador interno. Para comunicação social, é necessário ter concluído curso superior em jornalismo ou comunicação social, com habilitação em jornalismo, ou letras. Já para concorrer à vaga de controlador interno, o requisito é ter concluído graduação em direito, administração, economia ou ciências contábeis.

As taxas de inscrição serão cobradas no valor de R$ 70,00, para os cargos de nível fundamental, R$ 90,00, para os cargos de ensino médio, e R$ 120,00, para os cargos de nível superior.

