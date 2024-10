Vereador em Jataí sugere local específico para som automotivo

Durval pede recapeamento da Alameda Rio Doce

O vereador Durval Júnior solicitou à administração municipal o recapeamento de toda a extensão da Alameda Rio Doce, no Conjunto Rio Claro. “Trata-se de pedido recorrente dos moradores daquela rua, sendo assim, é de extrema importância que seja devidamente atendida”, afirmou ele. “Os tributos e encargos incumbidos à população devem ser remetidos a estes em forma de bem-estar, segurança, saúde, trafegabilidade, educação etc”.

Alessandra pede asfalto para rua do Cohacol 1

A vereadora Alessandra Oliveira requereu ao executivo o asfaltamento da Rua C, no setor Cohacol 1, com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). Segundo ela, esta é uma reivindicações dos moradores daquela região. O uso do CBUQ confere maior qualidade e durabilidade à pavimentação asfáltica.

Carlinhos sugere área para som automotivo

O vereador Carlinhos Canzi sugeriu à Secretaria de Esporte e Turismo que seja reservada uma área apropriada para a prática de som automotivo e de esportes de manobras radicais de carros e motocicletas. “Os adeptos dessas práticas há muito tempo anseiam por reconhecimento e pela concessão de uma área adequada e fechada para treinamento e competição sem serem confundidos com ‘badernistas’”, explicou. “A medida servirá como incentivo para contribuir na diferenciação dos profissionais daqueles que só querem ‘tumulto’ e ‘aparecer’. Inúmeras vezes os amantes do esporte e do som automotivo se reúnem para encontros sociais e competitivos em outras cidades, ante a ausência de um local adequado para essas atividades, sendo que a existência de um local apropriado vai permitir o desenvolvimento das exibições em eventos abertos ao público, o que atrairá diversos investimentos privados incentivando lazer e renda, sem qualquer transtorno para a população e sem transgressão à legislação existente”.

Deuzair quer rampa em praça da Vila Paraíso

O vereador Deuzair Parente reivindicou à prefeitura a construção de uma rampa de acessibilidade para cadeirantes na calçada da praça da Vila Paraíso. “O local não possui nenhuma rampa de acessibilidade, o que impossibilita totalmente o acesso dos cadeirantes à praça, tornando essa obra extremamente necessária e urgente”, afirmou o parlamentar.