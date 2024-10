Operações de combate a furtos de energia em Goiás crescem 126% em 2024

Goiânia, 15 de outubro de 2024 – As investigações da Equatorial Goiás em conjunto com as forças policiais do Estado apertaram o cerco contra o consumo irregular de energia em território goiano neste ano. A quantidade de operações saltou de 96 ações realizadas de janeiro a setembro de 2023 para 217 no mesmo período 2024, um aumento de 126%. O quantitativo de pessoas envolvidas presas também seguiu o mesmo caminho, passando de 108 para 115 prisões, alta de 6,5%.

O combate às fraudes e furto nas redes de distribuição abrangem todo o estado de Goiás e contam com o apoio estratégico das Polícias Civil, Científica e Militar. O volume maior de prisões em 2024 foi registrado em Goiânia, Rio Verde, Águas Lindas, Itumbiara e Itaberaí. Em 2023, as cidades com mais prisões foram Goiânia, Aparecida de Goiânia, Rio Verde, Anápolis e Caldas Novas. “Temos alcançado resultados cada vez mais assertivos e notamos uma crescente conscientização da comunidade, que vem contribuindo com denúncias de irregularidades. Esses crimes impactam diretamente a população, gerando impactos na tarifa, riscos à segurança e comprometendo a qualidade da energia”, destaca Johnathan Costa, executivo de Segurança Empresarial da Equatorial Goiás.

Em 2023, em fiscalizações realizadas pela Equatorial Goiás, quase 200 mil estabelecimentos e imóveis foram inspecionados e, em 35% dos casos, foi constatado furto de energia, ou seja, em 70 mil unidades consumidoras. Mais da metade das regularizações feitas pela concessionária no ano passado foram concentradas nos municípios de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Águas Lindas, Valparaíso, Luziânia, Itumbiara e Rio Verde. O volume de perdas não técnicas, que são causadas principalmente pelo furto de energia, foi de 628 Giga watt-hora no ano passado, quantidade suficiente para fornecer energia para toda a cidade de Goiânia durante dois meses. Como resultado dessas ações, a distribuidora tem reduzido gradativamente as perdas de energia no Estado, conforme divulgado nos balanços trimestrais da empresa. No segundo trimestre de 2023, o índice de perdas era de 11,9% e caiu para 11,7% no 1º trimestre de 2024, com nova redução para 11,5% no 2º trimestre deste ano.

O furto de energia, conhecido popularmente como “gato”, é um crime sujeito a pena de reclusão e multa, com impactos que vão além das questões legais. A prática afeta diretamente a qualidade do fornecimento de energia e coloca em risco a segurança da comunidade, podendo resultar em acidentes graves, especialmente para aqueles que manipulam a rede elétrica sem a qualificação adequada. “A adulteração de medidores de energia, por exemplo, representa um risco significativo, principalmente quando realizada por pessoas sem capacitação técnica e sem os cuidados necessários. Essa prática não apenas coloca em risco a vida de quem a executa, mas também compromete a integridade do sistema elétrico como um todo”, afirma Johnathan.

As ligações irregulares sobrecarregam a rede elétrica, aumentando o risco de curtos-circuitos que, por sua vez, podem causar interrupções no fornecimento de energia. Isso prejudica não apenas aqueles que realizam tais ligações, mas também os clientes regulares da companhia, comprometendo a qualidade do serviço prestado.

Apoio

Os clientes da Equatorial Goiás podem e devem ajudar a companhia no combate às fraudes e furtos de energia por meio de denúncias na Central de Atendimento da companhia – 0800 062 0196. Não é necessário se identificar.

