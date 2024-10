Mulheres rurais que inspiram:

No dia 15 de outubro, celebramos o Dia Internacional da Mulher Rural, uma data que destaca o papel crucial que as mulheres desempenham no setor agrícola ao redor do mundo. No Brasil, esse cenário não é diferente, e o campo tem sido um espaço de transformação e protagonismo feminino. Muitas dessas mulheres têm se destacado por sua visão inovadora, adotando tecnologias que ampliam a produtividade e a sustentabilidade das fazendas, como as soluções de irrigação da Netafim, por exemplo.

Ao longo dos anos, a presença feminina no agronegócio cresceu substancialmente, impulsionando mudanças significativas na gestão e na inovação no campo. As histórias de mulheres como Vanessa Moreno Cintra, cafeicultora no sul de Minas Gerais, e Priscila Silvério Sleutjes, engenheira agrônoma e produtora de grãos no sudoeste paulista, ilustram essa evolução. Ambas compartilham trajetórias marcadas por desafios, conquistas e uma visão clara de futuro, sempre com o uso de tecnologias de ponta para aumentar a eficiência e garantir a sustentabilidade de suas produções.

Esquerda Vanessa Moreno Cintra, direita sua mãe Roseli de Fátima Cintra, produtoras rurais

Uma Jornada de Superação e Amor pelo Campo

Vanessa iniciou sua trajetória motivada por um amor genuíno pela natureza. Vinda de São Paulo, ela conta que seu primeiro contato com o Café Especial, em 2017, transformou seu olhar sobre o potencial da fazenda da família. "Nunca havíamos tomado nosso próprio café. Foi aí que começou nossa jornada pela qualidade e sustentabilidade", relembra. Desde então, ela não só elevou a qualidade do café produzido, mas também expandiu o negócio para o mercado internacional, exportando para países como EUA, Austrália e Suécia.

Priscila, por sua vez, teve uma trajetória influenciada pela família. Filha de engenheiro agrônomo, ela seguiu os passos do pai e, ao longo dos anos, foi assumindo papéis de liderança no setor, como diretora executiva da Aspipp (Associação do Sudoeste Paulista de Irrigantes e Plantio na Palha). "Encontrei meu propósito ao representar pautas que impactam diretamente o uso da água na agricultura. Hoje, estou de volta à fazenda da família, focada na gestão de grãos e cereais irrigados", conta Priscila, que também ocupa cargos de liderança em associações e cooperativas, além de ser a primeira mulher no conselho administrativo de uma cooperativa de crédito.

Desafios e o Crescimento da Mulher no Campo

As dificuldades enfrentadas por mulheres rurais são muitas, especialmente em um ambiente historicamente dominado por homens. Vanessa relata que, apesar da participação feminina nos processos produtivos, muitas vezes as mulheres não são reconhecidas como líderes. "O mercado de café sempre direcionou suas vendas aos homens, mesmo quando era a mulher quem conduzia a produção", afirma. Contudo, ela ressalta que, com o tempo, as mulheres vêm conquistando espaço e reconhecimento, principalmente pela sua atenção aos detalhes e pelo cuidado com a equipe.

Priscila reforça essa percepção, destacando que, para as mulheres serem ouvidas, é preciso ter postura e conhecimento técnico. "Infelizmente, ainda somos testadas constantemente, mas com ética e transparência, consegui conquistar respeito e reconhecimento", explica.

Ambas percebem uma mudança positiva nos últimos anos, com o surgimento de eventos e movimentos voltados para as mulheres no agro. "Esses movimentos nos motivam a mostrar que também fazemos parte e contribuímos para o desenvolvimento do setor", comenta Priscila.

Inovação e Sustentabilidade: A Contribuição da Irrigação

Entre as muitas inovações que têm transformado o agronegócio, a irrigação desempenha um papel fundamental. Tanto Vanessa quanto Priscila integram sistemas de irrigação em suas propriedades, ressaltando a importância dessa tecnologia para garantir a sustentabilidade e a produtividade.

Para Vanessa, a irrigação é essencial na cafeicultura, trazendo estabilidade econômica ao negócio, sem comprometer o meio ambiente. "A Netafim oferece a melhor tecnologia de irrigação no Brasil, e o suporte técnico que recebemos no campo tem sido fundamental para o sucesso do manejo da água", ressalta.

Priscila também vê a irrigação como uma ferramenta de mitigação dos riscos climáticos, permitindo uma maior estabilidade nas safras e a otimização do uso de insumos. "Com irrigação, podemos planejar melhor o plantio e, em algumas regiões, alcançar até três safras por ano", afirma.

Perspectivas de Futuro

O futuro para as mulheres no campo é promissor, mas ainda há muito a conquistar. Vanessa destaca o desejo de ver mais respeito pelo trabalho feminino e maior apoio por parte de profissionais e empresas do setor. "As mulheres precisam ser reconhecidas pelo valor que agregam ao agro", diz ela.

Priscila, por sua vez, acredita que a crescente presença feminina em cargos de liderança é uma tendência que veio para ficar. "Nós, mulheres, trazemos uma visão ampla e inovadora, que agrega valor às tomadas de decisão e impulsiona o setor agropecuário para um futuro mais sustentável e colaborativo", conclui.

Assim, no Dia Internacional da Mulher Rural, celebramos o protagonismo daquelas mulheres visionárias que, com coragem e determinação, estão mudando o campo brasileiro. A Netafim, comprometida com a inovação e sustentabilidade, orgulha-se de considerar e valorizar o trabalho dessas mulheres, tanto dentro de sua própria companhia quanto entre as inúmeras clientes parceiras. Essa parceria, fundamentada no respeito e na colaboração, é um exemplo de como a tecnologia e o conhecimento podem contribuir para o desenvolvimento sustentável, garantindo não apenas o sucesso das culturas, mas também um futuro próspero para o agronegócio.