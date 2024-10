FUP emite nota de esclarecimentos

NOTA DA FUP

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2024 – A Federação Única dos Petroleiros (FUP) vem a público esclarecer que, ao contrário do que vem sendo divulgado, não está entre os signatários da “Carta de terreiros e entidades negras e de matriz africana ao presidente Lula”. Inclusive, a entidade só teve conhecimento da existência do documento ao ser procurada por jornalistas.

A FUP entende que, em uma sociedade marcada pelo racismo estrutural, é fundamental a sinergia entre os movimentos sociais e a institucionalidade de um governo democrático na luta contra as desigualdades. Reforçamos nosso apoio a esses movimentos, bem como às pessoas ligadas a eles. Nessa importante tarefa na luta pela igualdade racial, seus representantes atuam de forma a contribuir com esse debate tão urgente.

A Federação reconhece a importância do trabalho realizado pelo ex-secretário Yuri Silva, expressa apoio à sua trajetória e deseja que siga com sua valiosa contribuição para as lutas do movimento, inclusive junto a outras Pastas do governo Lula.