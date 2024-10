Venha para a Feira do Empreendedor e a ExpoJataí!

ATRAÇÕES:

50 estandes com expositores;

Atendimento gratuito com especialistas do Sebrae;

Área de gastronomia, cultural e de artesanato;

Shows com Miguel Lucato e Banda Rota 060.

Abertura no dia 17/10 (quinta)

A partir das 19h

Local: Pavilhão de Exposições de Jataí

Saiba mais acessando:

https://vitrine.sebraego.com.br/feira-do-empreendedor/ #jatai

Entrada totalmente GRATUITA, venha nos prestigiar!

Realização: ACIJ e Sebrae Goiás

Apoio: Prefeitura de Jataí