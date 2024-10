CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL CONTINUA EM JATAÍ

A Superintendência de Vigilância em Saúde informa que a Campanha de Vacinação Antirrábica Animal continua até o próximo dia 31 de outubro conforme definição do Ministério da Saúde.

Confira os locais de vacinação:

Unidade de Vigilância das Zoonoses: 14 a 31 de outubro de 2024

Unidade Básica de Saúde do Cidade Jardim II: 14 a 18 de outubro de 2024

Policlínica Municipal: 21 a 25 de outubro de 2024

Secretaria da Mulher (Bairro Portal do Sol): 19 de outubro – sábado

A vacina está disponível de segunda a sexta-feira das 08:00 às 10:30 e das 13:00 às 16:30 na Unidade de Vigilância das Zoonoses, situada à Rua 05, nº 520 Sebastião Herculano e nas Unidades de Saúde e Secretaria da Mulher, a vacinação ocorrerá das 08h às 16h30min sem intervalo de almoço.

Considerações importantes:

• Não será permitida a entrega de vacina, conforme recomendações do Ministério da Saúde. A orientação é que os animais sejam vacinados somente nos Pontos de Vacinação.

• Os animais deverão ser conduzidos com coleira e guia e por pessoas com idade e força suficientes para controlá-los;

• Não serão vacinados animais acompanhados por crianças;

• Animais agressivos ou de temperamento difícil, utilizar focinheira;

• O proprietário deverá promover a devida contenção do animal durante a vacinação;

• Animais doentes, com alta carga parasitária e/ou subnutridos, apresentam comprometimento do sistema imunológico, que reduz a eficácia da vacina, portanto, NÃO SE RECOMENDA a vacinação destes animais.;

• Não há nenhuma contraindicação para vacinação das fêmeas prenhes/lactantes, entretanto, são recomendados cuidados na contenção do animal;

• Levem o cartão de vacinação do animal da última campanha.