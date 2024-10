Em apenas um ano, Seapa ultrapassa meta em projetos de maturidade

A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), por meio do Escritório de Projetos Setorial, atingiu e ultrapassou, em apenas um ano, a meta de maturidade de projetos proposta pelo Governo do Estado de Goiás. Segundo o intuito do governo, todas as secretarias deveriam chegar à média três do levantamento, realizado pela Superintendência dos Escritórios de Projetos (SGG), até o ano de 2026.

A Seapa, que em setembro de 2023 possuía a média de 2,68 na pesquisa, apresentou progresso significativo, e em apenas 12 meses, superou a expectativa e atingiu a marca de 3,22 pontos no segundo levantamento de maturidade, realizado no mês de setembro de 2024. O avanço da secretaria é resultado de uma reestruturação do escritório de projetos e do compromisso de todo o time em relação aos projetos institucionais.

A Instituição, que evoluiu em todos os níveis avaliados pelo modelo Prado MMGP, se destacou nos critérios do nível 2, o qual representa ações positivas dos últimos 12 meses, em que a secretaria obteve 91 pontos. O crescimento, desenvolvimento e empenho na maturidade de projetos das entidades jurisdicionadas da Seapa – Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa/GO) e Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater Goiás) – também foram avaliados de forma independente.

O titular da Seapa, Pedro Leonardo Rezende, celebrou o marco. “A meta atingida demonstra o quanto a secretaria tem se empenhado para aprimorar os trabalhos realizados, com o objetivo de fortalecer as políticas estaduais voltadas para a agropecuária”, destacou.

Fabiana Dornelles, chefe do Escritório de Projetos Setorial da Seapa, destacou a importância da conquista para a Instituição e todos os servidores que nela atuam. “Essa conquista em apenas um ano é resultado do esforço conjunto do escritório de projetos e dos gerentes finalísticos. Apesar do excelente resultado, sabemos que ainda temos desafios pela frente e seguiremos buscando melhorar continuamente o desenvolvimento dos nossos projetos”, comemorou.

Fonte: Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Governo de Goiás