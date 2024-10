Cuidado com o golpe!

Distribuidora alerta sobre técnicas utilizadas por golpistas e reforça orientações para evitar prejuízo

Goiânia, outubro de 2024 – A Equatorial Goiás reforça o alerta de que criminosos podem estar usando o nome da concessionária para aplicar golpes. A companhia intensifica as orientações para os seus mais de três milhões e meio de clientes no estado. Faturas com informações falsas estão sendo usadas pelos bandidos. Os golpistas enviam as informações principalmente por e-mail e tentam enganar os clientes cobrando por valores que não existem e não tem qualquer relação com o que foi consumido naquela residência.

De acordo com o executivo de Leitura e Faturamento da Equatorial Goiás, Marcos Aurélio, é importante que os clientes sigam algumas orientações básicas e reforcem os cuidados antes de efetuar qualquer pagamento. “Se a pessoa suspeitar que é golpe ou desconfiar de algum endereço de e-mail suspeito, deve sempre procurar ajuda nos canais oficiais da concessionária”, explica o executivo.

Dicas para evitar cair em golpes:

No momento do pagamento, confira se o destinatário ou recebedor do pagamento é a Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.

Fique atento para confirmar que o nome da Equatorial não apareça como pagador (quem deveria pagar o boleto). O pagador é o nome do próprio cliente ou empresa titular da conta de energia. Em alguns casos os golpistas indicam a Equatorial como pagador para tentar enganar os clientes no momento do pagamento.

Não utilize e-mails públicos (disponíveis em páginas oficiais da empresa ou consulta na internet) para receber suas faturas de energia;

Evite clicar em links suspeitos. Isso vale também para links que são enviados por e-mail, mídias sociais ou mensagens instantâneas. Verifique sempre a origem dos links e se eles são legítimos antes de clicar.

Preste atenção às informações detalhadas na conta e se elas são mesmo do local onde mora. Cuide principalmente do número da unidade consumidora e do medidor se são os mesmos descritos na conta anterior.

Se receber contato oferecendo desconto ou indicativo de que a conta anterior possui erro, desconfie e confirme os dados da fatura devida diretamente através do site www.equatorialenergia.com.br, WhatsApp (62) 3243 2020 e ainda pelo aplicativo da Equatorial Goiás. Se preferir você pode entrar em contato com nosso call center 0800 062 0196 para esclarecer dúvidas.

Caí no golpe: e agora?

O executivo reforça que se você foi vítima de uma fraude, é preciso registrar o pedido de devolução diretamente na instituição bancária onde foi feito o pagamento, que vai tentar o bloqueio de recursos na conta que recebeu o pagamento para providenciar a devolução. Essa tarefa leva muito tempo e nem sempre o bloqueio é possível, então o melhor é sempre prevenir.

É importante também registrar boletim de ocorrência com as informações mais detalhadas possíveis, entre elas, dados do boleto e meios de recebimento ou contato recebido. Esses detalhes vão ajudar na investigação policial, com a devida punição dos criminosos.