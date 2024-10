BRF abre mais de 400 vagas de empregos em Goiás

Emprego em Jataí e Rio Verde, ao todo serão mais de 600 vagas de trabalho

A BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, está com mais de 650 vagas abertas para profissionais dos setores administrativos e operacionais em sua unidade de Jataí e Rio Verde - GO. Para preenchê-las, os interessados devem comparecer as unidades localizadas: Rod. BR-364, KM 233 – Jataí e Rod. GO-174 s/n KM 394 Rio Verde, das 07h30 às 17h30, munidos de CPF e RG. Como parte de suas iniciativas para promover a diversidade e a inclusão, também há oportunidades para pessoas com deficiência.

Pacote de Benefícios:

Seguro de vida

Planos de saúde e odontológico

Kit de produtos Sadia, Perdigão e Qualy

Auxílio alimentação

Auxílio creche

Vale-transporte

Cartão farmácia

Refeitório local

Previdência privada

Plano de carreira na empresa

Participação nos Lucros e Resultados (PLR) conforme o ciclo de contratação

Kit natalino com Chester

Aplicativo de academias (Wellhub)

Telemedicina

Descontos e promoções exclusivas em produtos

O candidato pode também realizar inscrição através do WhatsApp com o Theo, chatbot de recrutamento (47) 3249-4949 ou através do site de talentos da Companhia: https://talents.brf.com/.

Sobre a BRF

A BRF está presente em 127 países e seu propósito é oferecer alimentos de qualidade cada vez mais saborosos e práticos para pessoas em todo o mundo por meio da gestão sustentável de sua cadeia, do campo à mesa. Dona de marcas icônicas como Sadia, Perdigão e Qualy, a Companhia pauta suas ações nos compromissos fundamentais de Segurança, Qualidade e Integridade. Com agilidade, simplicidade e eficiência, a empresa baseia sua estratégia em uma visão de longo prazo e visa gerar valor para seus mais de 100 mil colaboradores e 300 mil clientes no mundo, e aproximadamente 10 mil integrados no Brasil, todos os seus acionistas e para a sociedade.