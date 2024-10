Rumo abre inscrições para o Programa de Estágio 2025

Os interessados devem se inscrever de 7 de outubro até 5 de novembro. As vagas estão distribuídas nos estados de São Paulo, Mato Grosso e Paraná

Divulgação: programa de estágio

A Rumo, maior operadora de ferrovias do Brasil, em parceria com a Eureca (consultoria e plataforma digital especializada em recrutar e desenvolver jovens talentos), está com inscrições abertas para a nova edição do seu Programa de Estágio. As vagas estão disponíveis para os seguintes locais: São Paulo, Santos, Araraquara, Itu e Rio Claro - todas as cidades localizadas no estado de São Paulo; Curitiba, no Paraná; e em Primavera do Leste, em Mato Grosso.

O Programa contemplará alunos matriculados em cursos nas modalidades Bacharelado, Licenciatura e Tecnólogo em com formação prevista em junho a dezembro de 2026 nas modalidades presencial, semipresencial ou ensino a distância.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem acessar de 7 de outubro até 5 de novembro, o link e preencher todas as informações solicitadas. A previsão é que os selecionados ingressem na Rumo em fevereiro de 2025. A trilha inicial do processo será online, podendo ocorrer visitas às unidades operacionais, considerando quatro etapas: inscrições, trilha online (Fit Cultural, Mais Sobre Você e Desafio Online) - testes via formulários, painel, entrevistas.

A concessionária está em busca de novos talentos que tenham o perfil inovador, colaborativo, resiliente e com pensamento ágil. As oportunidades disponíveis estão abertas para todas as pessoas, independentemente da identidade ou expressão de gênero, orientação sexual, religião, etnia ou raça, idade, neurodiversidade, status de deficiência ou cidadania.

“A Rumo acredita que ampliar a diversidade, a equidade e a inclusão é uma premissa fundamental para o desenvolvimento das pessoas e do negócio. Para isso, a companhia tem concentrado esforços em promover um ambiente cada vez mais igualitário e livre, sem preconceitos”, afirma Carolina Andrade, gerente Executiva de Desenvolvimento Humano e Organizacional.

Além dos benefícios, a empresa oferece qualificação para atuar em áreas operacionais e administrativas, além da possibilidade de participar de projetos que os farão adquirir todas as competências necessárias para o mercado de trabalho.

Segundo Carolina, os aprovados vão adquirir todas as competências necessárias para o mercado de trabalho. “Estagiar na Rumo é uma oportunidade única. Além dos aprovados aprenderem todos os detalhes sobre como atuar na ferrovia, a concessionária oferece qualificação para que eles possam exercer cargos em áreas operacionais e administrativas”, finaliza.

Os selecionados serão desenvolvidos por meio de um programa estruturado em três pilares: Matriz de Treinamento, que implica conteúdos específicos para apoiar as atividades de rotina; encontro com lideranças, um contato com diversas áreas para imersão no negócio e expansão do olhar para a carreira; e projeto de melhoria, uma oportunidade de colocar os conhecimentos em prática e fazer a diferença no negócio com o desenvolvimento de um projeto focado nas necessidades da área.

Benefícios

Entre os benefícios, os aprovados terão direito a bolsa auxílio com remuneração compatível com o mercado; vale-refeição e alimentação; vale-transporte; gympass; programa de assistência psicológica, jurídica e financeira; universidade corporativa; farmácia, assistência médica, auxílio home office, seguro de vida, entre outros.

Curiosidades

Conheça as “10 Atitudes Rumo” que a concessionária procura nos candidatos:

1. Fazer o certo sempre de forma ética e responsável.

2. Antecipar-se aos problemas, planejar e construir soluções duradouras.

3. Agir e intervir sempre para cuidar e garantir a segurança de todos.

4. Atuar com simplicidade e disciplina para entregar resultados extraordinários.

5. Olhar além, colaborar para os desafios e resultados da sua e de outras áreas.

6. Ter ousadia para questionar de forma respeitosa, inovando e transformando o hoje e

o amanhã.

7. Construir relações saudáveis que impulsionam o crescimento da Rumo junto aos

nossos clientes, parceiros e comunidades.

8. Dialogar com interesse genuíno em ouvir, colaborar e evoluir.

9. Respeitar e incluir as pessoas como elas são, valorizando as diferenças.

10. Ter curiosidade e iniciativa para seguir sempre aprendendo. Vale lembrar que o programa não tem restrição de idade.

Sobre a Rumo

A Rumo é a maior operadora privada de ferrovias de carga do país e oferece uma solução logística segura, competitiva e de baixo carbono para suportar o crescimento do agronegócio brasileiro. Cruzamos o Brasil de Norte a Sul, administramos cerca de 14 mil quilômetros de ferrovias nos estados de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e Tocantins. A base de ativos é formada por 1.400 locomotivas e 35 mil vagões. São mais de 8 mil colaboradores em todo o Brasil, 10 terminais de transbordo ao longo da malha e 5 terminais portuários nos principais portos brasileiros. Em 2023, nos tornamos a única empresa brasileira do setor de logística a compor o índice internacional Dow Jones de Sustentabilidade, além de compor pelo terceiro ano consecutivo a carteira do ISE B3, a principal referência no país em reconhecer companhias com as melhores práticas de sustentabilidade.

Sobre a Eureca

A Eureca é uma consultoria e plataforma digital especializada em recrutar e desenvolver

jovens talentos. Criada em 2008, a empresa se especializou no comportamento das

juventudes e sua relação com o mercado de trabalho. Atua na realização de programas de

marca empregadora, processos seletivos com foco na experiência do candidato e com

programas de desenvolvimento customizados para jovens talentos de grandes empresas. A

Eureca aposta nas juventudes como chave para a transformação da sociedade e das

organizações, colaborando para criar ambientes mais justos, diversos e de alta

performance.