Quanto tempo demora para comprar um Corolla nos EUA e no Brasil?

Por Marcelo Jabulas / Auto Papo

Sempre que se fala de preço de carro novo, há uma inevitável comparação com o mercado norte-americano. Por muito tempo os Estados Unidos foram os grandes vendedores de automóveis do mundo, mas hoje quem vende mais são os chineses. Mas mesmo assim, ainda se vende muito carro na terra do Tio Sam. E fomos descobrir quanto tempo levamos para comprar um Toyota Corolla por lá.

O Corolla é o carro mais vendido da história, com mais de 50 milhões de unidades produzidas. Nos Estados Unidos ele é oferecido em várias versões, inclusive em opções simples, sem os refinamentos do Corolla brasileiro.

Se por aqui, o Corolla é um carro de quem venceu na vida, nos EUA, o cenário é diferente. O “compacto” (isso mesmo, lá ele é um carro pequeno) é um modelo de entrada, assim como Honda Civic e Nissan Sentra. Um carro para quem precisa de um meio de transporte, num país em que tudo fica longe e exige percorrer longas distâncias.

Preço do Corolla nos EUA e no Brasil

A versão LE 2.0 tem preço inicial de US$ 22.175 (R$ 124 mil, numa conversão direta), mas salta para quase US$ 24 mil com o acréscimo dos impostos. Por aqui, a versão GLI 2.0 parte de R$ 150.790.

Na frieza dos números a diferença entre preços não é tão grande. E se considerarmos que o Corolla pé de boi do Tio Sam não tem rodas de liga leve, bancos em couro e nem partida sem chave, o recheio do faz com que o Toyota brasileiro se sobressaia.

No Brasil, os preços do Toyota Corolla variam entre R$ 150 mil e R$ 200 mil

O problema é o esforço para comprar esse carro. Nos Estados Unidos não há um salário mínimo regulado pelo governo. Há um valor mínimo federal pela hora de trabalho, estipulado em US$ 7,25.

A somatória da jornada semanal de 40 horas, no final das contas, o salário mínimo do norte-americano é de US$ 1.160. Ou seja, algo na casa dos R$ 6.484. Já no Brasil, o salário mínimo definido pelo governo federal para 2024 é de R$ 1.412.

Claro que o custo de vida no Brasil e nos Estados Unidos variam muito. Mas vamos supor que o consumidor empenhe todo seu salário para comprar um Corolla.

Quantos meses para juntar a grana?

Nos Estados Unidos são necessários 19 meses de trabalho para comprar o sedã japonês, caso o consumidor ganhe o piso da hora de trabalho definida pelo governo. Já no Brasil são necessários nada menos que 106 meses.

Ou seja, oito anos e oito meses. Considerando a dinâmica do mercado, quando ele terminar de juntar o dinheiro, o Corolla já terá trocado de geração, aposentado, ou ficado muito mais caro.

Em 2016, o Corolla partia de R$ 70 mil, mas depositando um salário mínimo por mês, ele não conseguiria comprar o carro após oito anos de poupança

Só para ter uma ideia, há oito anos, o Corolla GLI (de geração passada) custava R$ 70 mil. Assim, se nosso comprador tupiniquim estivesse começado a juntar dinheiro naquela época, com seu salário mínimo (que era de R$ 880) em 2016, ainda sim não conseguiria comprar seu Corolla.

Já nos EUA, o cenário seria diferente, uma vez que a voracidade inflacionária é mais lenta. Há oito anos, o sedã tinha preço inicial de US$ 18.785. Certamente ele já teria trocado de carro uma ou duas vezes.