Indústria goiana cresce mais que o triplo da média nacional, nos últimos 12 meses

O desempenho foi puxado pelas atividades de fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias

Por Redação

A indústria goiana cresceu 7,6% na variação acumulada em 12 meses, até agosto de 2024, e registrou a segunda maior alta do país. Goiás superou em mais que o triplo a média brasileira (2,4%) no mesmo período. A alta do setor foi puxada pela fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias (57,7%) e confecção de artigos do vestuário e acessórios (38,2%).

As informações são da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e validada pelo Instituto Mauro Borges (IMB), nesta terça-feira (8/10). O levantamento também mostra o crescimento de 4,5% na variação acumulada no ano, enquanto a média brasileira foi de 3%. A atividade destaque do ano é a fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias, com crescimento de 72,4% em 2024.

Pesquisa do IBGE mostra que a indústria goiana cresceu 7,6% nos últimos 12 meses/Foto: Edinan Ferreira

“A indústria goiana continua atingindo resultados à frente da média nacional. Os bons resultados refletem na geração de emprego e renda para a população e mantém a nossa economia aquecida”, pontua o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima.

O secretário estadual de Indústria, Comércio e Serviços, Joel Sant’Anna, explica que os bons resultados se devem à chegada de grandes multinacionais e aos significativos investimentos das indústrias já estabelecidas em Goiás. “Os índices históricos que o estado tem alcançado na indústria refletem a gestão eficiente do governo, que torna a região atrativa para investidores internacionais. A chegada da Weichai, uma das maiores indústrias do mundo, é um exemplo disso”, reforça.

Sobre a pesquisa

A Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF) produz indicadores de curto prazo relativos ao comportamento do produto real da indústria, tendo como unidade de investigação a empresa formalmente constituída cuja principal fonte de receita seja a atividade industrial.

Pesquisa do IBGE mostra que a indústria goiana cresceu 7,6% nos últimos 12 meses/Foto: Edinan Ferreira

Com informações: Secretaria-Geral de Governo – Governo de Goiás