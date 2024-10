Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS) recebe Roberto Araújo como novo membro

Araújo passa a integrar o time de especialistas do CCAS, que atua na disseminação de práticas sustentáveis e no debate técnico-científico sobre a agricultura brasileira.

O Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS) anunciou a chegada de Roberto Araújo, engenheiro agrônomo com mais de 30 anos de experiência na indústria de proteção de cultivos e na promoção da sustentabilidade no agronegócio. Araújo passa a integrar o time de especialistas do CCAS, que atua na disseminação de práticas sustentáveis e no debate técnico-científico sobre a agricultura brasileira.

Roberto Araújo é formado em Engenharia Agronômica pela Universidade de Brasília (UnB), possui mestrado em Agronegócios pela EESP/FGV-SP e MBA em Gestão pela FGV-Rio, além de um MBA em Marketing pela PUC-Rio. Sua trajetória profissional inclui passagens pela BASF, onde atuou em áreas como sustentabilidade, marketing digital, comunicação e stewardship, além de exercer cargos na área regulatória. No âmbito institucional, foi diretor executivo da câmara de defensivos químicos na CropLife Brasil, onde liderou a área de sustentabilidade e relações institucionais. Seu profundo conhecimento em fitossanidade e agricultura sustentável faz dele um porta-voz frequente em eventos e debates sobre o futuro do agro.

O presidente do CCAS, José Otávio Menten, celebrou a entrada de Araújo no conselho, ressaltando sua sólida experiência e contribuição ao setor. “A entrada de Roberto Araújo no CCAS é motivo de grande satisfação para nós. Seu profundo conhecimento nas áreas de sustentabilidade, proteção de cultivos e comunicação estratégica no agro traz uma nova dimensão às nossas discussões. Ele possui uma trajetória marcada por inovação e compromisso com práticas sustentáveis, e sua contribuição certamente fortalecerá nossa missão de promover uma agricultura cada vez mais eficiente e responsável”, disse Menten.

Ao comentar sua entrada no CCAS, Roberto Araújo destacou a relevância do trabalho colaborativo entre especialistas de diferentes áreas para promover a sustentabilidade no setor agrícola. “Ingressar no CCAS significa fazer parte de um seleto grupo de especialistas, com formação multidisciplinar e comprometidos com a sustentabilidade do agro brasileiro. Reunidos, estes profissionais estimulam o aprendizado contínuo e compartilham seus conhecimentos por meio da comunicação científica para a sociedade”, afirmou o novo conselheiro.

Com a chegada de Araújo, o CCAS, entidade sem fins lucrativos fundada em 2011, reforça seu compromisso em promover debates imparciais e éticos sobre a sustentabilidade da agricultura no Brasil. Formado por profissionais de renome em diversas áreas, o conselho segue firme na missão de disseminar conhecimento científico e contribuir para o desenvolvimento sustentável do agronegócio.