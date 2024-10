Espetáculo “Corinha do Cerrado” com a Cia Flor do Cerrado

O evento integra a programação do 4º FETICO - Festival de Teatro para Crianças, cuja programação segue até o dia 12 de outubro, com diversas atrações para toda a família.

Espetáculos, oficinas, mesas-redondas e cursos voltados para a infância ocupam os palcos de Goiânia até o dia das crianças, dia 12/10. Trata-se do 4º FETICO - Festival de teatro para crianças “O Casaco Encantado” e do “III Seminário de Teatro para as infâncias: Linguagem e Pedagogia”. Toda a programação é gratuita.

O evento conta com a produção da Cia. de Teatro Sala 3 e da Cia A Amocozada de Teatro. Este projeto foi contemplado pelo Edital Ações Formativas em Goiás, da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Governo de Goiás. São parceiros o Instituto Federal de Goiás, a Universidade Federal de Goiás, a Escola do Futuro Basileu França, o Ciranda da Arte Centro de Estudos e Pesquisa, a Federação de Teatro de Goiás, o Centro Brasileiro de Teatro para Infância e Juventude, a Cia Novo Ato e o Teatro Zabriskie.

Nesta semana a programação conta com as seguintes ações, dentro do Seminário de Teatro para as Infâncias:

CURSOS E OFICINAS

07 a 09/10 - Oficina Dramaturgia para as Infâncias - com Renata Mizrahi - 2ª feira - das 18h às 22h - 3ª e 4ª feira - das 8h às 12h - EMAC/UFG

07 a 09/10 - Oficina Práticas Narrativas: Princípios e fundamentos para se contar histórias - com Edilson Alves - 2ª feira, das 18h às 22h - 3ª e 4ª feira, das 8h às 12h - EMAC/UFG

07 a 10/10 - Oficina Lambe-Lambe - com Gustavo Vale - 2ª a 5ª feira - das 18h às 22h - EFG EM ARTES BASILEU FRANÇA (Av. Universitária, 1750, St. Leste Universitário)

07 a 09/10 - Oficina Teatro de Bonecos - com Izabela Nascente - 2ª a 4ª feira - das 18h às 22h - EFG EM ARTES BASILEU FRANÇA (Av. Universitária, 1750, St. Leste Universitário)

07 a 09/10 - Curso Teatro para Cegos - com Ângela Maria da Silva - 2ª a 4ª feira - das 18h às 22h - CAP/GO (Rua 235, St. Oeste, Goiânia/G0)

07 a 09/10 - Oficina Teatro para as infâncias - com Eduardo Babugem - 2ª a 4ª feira - das 18h às 22h - EFG EM ARTES BASILEU FRANÇA (Av. Universitária, 1750, St. Leste Universitário)

07 a 09/10 - Oficina Jogo e Relação - com Altair de Sousa - 2ª a 4ª feira - das 18h às 22h - Ciranda da Arte (Rua 227-A, 60. St. Leste Universitário)

08 a 10/10 - Oficina Memória, Infância - com Eduardo Almeida - 3ª a 5ª feira - das 8h às 12h - EMAC/UFG

08 a 11/10 - Curso Teatro para Surdos - com Thiago Santana - 3ª a 6ª feira - das 13h às 18h - Associação dos Surdos de Goiânia (Rua 801, Chácara VI, Osvaldo Rosa - Goiânia/GO)

09 a 11/10 - Oficina Arte, Pedagogia e Infâncias: ideias e ideias - com Brenda Campos - 4ª a 6ª feira - das 8h às 12h - EMAC/UFG

10/10 - 16h30 - Mesa-redonda “criança, escola e pandemia”, com Brenda Campos (MG) e Kamala Ramers (DF) - Teatro do IFG

10/10 - 17h - Mesa-redonda “Redes nas artes cênicas para infância e juventude”, com Eduardo Almeida (RJ) e Cirila Targhetta (DF).

10/10 - 17h30 - Mesa-redonda “Pesquisa em teatro”, com Onira Tancrede (GO), Ana Lara Vontobel (GO) e Mara Veloso (GO)

10/10 - 18h - Mesa-redonda “Estudos sobre teatro para crianças e jovens”, com Renata Mizrahi (RJ) e Cirila Targhetta (DF).

10/10 - 19h - Mesa-redonda “Juventudes: concepção, possibilidades e limites com a formação teatral”, com Abílio Carrascal (GO), Paulinho Reis (GO) e Renata Weber (GO).

Segundo Altair de Sousa, coordenador geral do Fetico e do Seminário, ambos os eventos buscam promover um intercâmbio artístico de relevância educativa e sociocultural com o intuito de fomentar, anualmente em Goiânia, sempre no mês de outubro, uma programação artística composta por espetáculos de várias regiões do país, voltados ao público infantil, comenta Altair de Sousa, coordenador geral.

Espetáculos

Os espetáculos voltam à programação do Festival na 5ª feira (10/10), com a seguinte programação GRATUITA:

ESPETÁCULOS

10/10 - 5ª feira - 14h - “Corinha no Cerrado das Maravilhas”, com a Cia Flor do Cerrado (GO) - Centro Cultural UFG (Praça Universitária)

10/10 - 5ª feira - 16h - “Ubuntu”, com estudantes do CEPI Edmundo Pinheiro de Abreu (GO) - Teatro IFG (Rua 75, nº 46, Centro - Goiânia/GO)

11/10 - 6ª feira - 14h - “1,2,3… Conte Outra Vez”, com o Teatro Ludos (GO) - Centro Cultural UFG (Praça Universitária)

11/10 - 6ª feira - 20h - “Juvenal, Pita e o velocípede”, com a Pandorga Companhia de Teatro, do Rio Janeiro - Centro Cultural UFG (Praça Universitária)

12/10 - sábado - 17h - Encerramento do Festival com Cia de Teatro Sala 3 e o espetáculo “Cora Coralinha” - Teatro Zabriskie (Av. Antônio Martins Borges, 121 - St. Pedro Ludovico - Goiânia/GO)

Sobre as obras selecionadas para o FETICO, o evento levanta principalmente a bandeira da valorização do teatro goiano, que além de enaltecer as histórias e personagens da nossa cultura, também estabelece diálogos sobre importantes temas da contemporaneidade, como diversidade, identidade, pertencimento, meio ambiente e a preservação do cerrado, e o respeito ao próprio universo lúdico da criança.

A exemplo desta seleção de talentos, esta semana teremos o espetáculo “Corinha do Cerrado”, da Cia Flor do Cerrado, de Goiás, é uma homenagem poética a Cora Coralina, uma grande figura histórica de Goiás, e busca trazer uma mensagem da importância da criatividade e da imaginação, usando as cores do mundo, do céu e dos doces.

Em seguida, um grupo formado por estudantes do Centro de Ensino em Período Integral - CEPI Edmundo Pinheiro de Abreu, do bairro São Francisco, Goiânia, leva para o palco do Teatro do IFG o espetáculo “Ubuntu”. A obra trata sobre uma terra onde o Baobá simboliza força e sabedoria, e nela um grupo de personagens explora questões de identidade e pertencimento. Inspirados por trechos de O Pequeno Príncipe Negro, as crianças e jovens compartilham histórias de vida que evidenciam a importância da coletividade e da ancestralidade. Ao final, a mensagem de Ubuntu - "Eu sou, porque nós somos" – ressoa, chamando a todos à união e à celebração da diversidade.

Já a obra “1, 2, 3… Conte outra vez”, do Teatro Ludos, é inspirado no livro “Contos de Alexandre” de Graciliano Ramos, as personagens Chica e Buarque contam uns causos super verdadeiros e divertidos. A dupla ama contar histórias, ainda mais com seus amigos (de pano): Seu Libório, Seu Arquimedes e Ana Maria.

O espetáculo “Juvenal, Pita e o Velocípede”, é o convidado “de fora”, desta edição. Nesse trabalho da Pandorga Companhia de Teatro, do Rio Janeiro, o ponto de partida é o universo da memória e de como nos relacionamos com a passagem do tempo, as marcas e impressões deixadas pela infância. Ou por uma infância possível, ao mesmo tempo distante. É em torno do reencontro entre Juvenal, um senhor de já 40 anos, seu velho elocípede feito pelo avô, e com a amiga de infância Pita, que o espetáculo se estrutura, com base na expectativa que perpassa o reviver de sabores, cheiros, sons e imagens de tempos passados. Enquanto espera a amiga chegar ao teatro, Juvenal relembra diversas histórias dos tempos de criança.

E para fechar com chave de ouro, a Cia de Teatro Sala 3, organizadora do FETICO, faz a apresentação de encerramento, com o espetáculo “Cora Coralinha”, uma obra lúdica e bem-humorada em que o texto retrata o encontro de uma trupe de teatro já cansada e desiludida com a vida artística e Aninha, a jovem menina que representa Cora Coralina. Aninha vem ao encontro da trupe para reacender a chama e a magia da arte nos corações tristes dos artistas de rua. O encontro é magico, ela vem não se sabe de onde, aparece não se sabe como, dizendo-se perdida, toca os artistas com suas histórias e eles resolvem ajudá-la a chegar até a casa da ponte. É no desenrolar desta aventura de volta para a casa que toda a sabedoria de Aninha (Cora Coralina) é mostrada através de trechos de poesias e contos da autora.

Esta rica programação de espetáculos para o público de Goiânia reflete o compromisso do Fetico com a formação e o desenvolvimento da criança, um ser em processo de desenvolvimento intelectual. “Seja no aspecto pedagógico ou no aspecto artístico, assistido ou encenado, o teatro auxilia a criança no seu crescimento cultural e na sua formação como indivíduo. Neste sentido, o festival reforça a socialização de produções autorais direcionadas ao público infantil, possibilitando a troca de conhecimentos, acesso ao entretenimento e à cultura e o investimento na formação, na reciclagem dos artistas locais, de modo a garantir-lhes melhores condições no cenário artístico local”, complementa Altair.

Release completo e fotos em alta: https://bit.ly/3Y4KJ5g