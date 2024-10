Saiba como alterar o vencimento da fatura de energia

Equatorial Goiás oferece seis opções de dias para escolha do cliente



Goiânia, 8 de outubro de 2024 – Pagar uma conta com atraso devido incompatibilidade da data de vencimento da fatura com a programação financeira mensal gera, além de dor de cabeça, impacto no orçamento. No entanto, quando o assunto é fatura de energia elétrica, adequar isso com o vencimento alternativo é bem simples! Caso a data de vencimento da sua conta de luz não atenda a sua necessidade, basta solicitar a mudança para a Equatorial Goiás. A Distribuidora oferece seis opções de data, conforme estabelece a pela Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021 (Art. 338).

A conta de energia deve chegar no endereço cadastrado no sistema da concessionária até cinco dias antes da data de vencimento e o consumidor tem o direito de escolher a melhor data de vencimento para a fatura, evitando a cobrança de encargos por possíveis atrasos (multa, juros e correção monetária). “Importante ressaltar que, ao escolher uma nova data, o vencimento será alterado a partir do próximo ciclo de faturamento. Se o cliente já tinha uma data de vencimento alternativa e faz a mudança, pode acumular duas faturas para o vencimento no mesmo mês posterior ao pedido, mas cada fatura equivalente à um período de consumo diferente”, explica o executivo de Faturamento da Equatorial Goiás, Marcos Aurélio Silva.



Para maior comodidade, o cliente pode realizar a solicitação da mudança da data de vencimento sem sair de casa, por meio dos canais oficiais da concessionaria:



- Agência virtual no site www.equatorialenergia.com.br;

- Call Center 0800 062 0196;



Basta fazer o login com a Unidade Consumidora, CPF e data de nascimento e preencher o formulário para alterar a data no link: Conta - Vencimento Alternativo da Conta.