Uma das principais preocupações municipais é a gestão do trânsito

Curitiba, outubro de 2024 - A mobilidade urbana é um dos maiores desafios enfrentados pelas cidades brasileiras. A combinação de crescimento populacional e de frota, ineficiências no transporte público e infraestrutura urbana inadequada resulta em longos tempos de deslocamento, congestionamentos e sinistros de trânsito. Esses problemas impactam diretamente a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico, especialmente em grandes regiões metropolitanas como a de São Paulo, onde o tempo médio de deslocamento pode ultrapassar 43 minutos, prejudicando principalmente as populações de baixa renda.

Segundo o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP), uma das principais dificuldades nas grandes cidades é a gestão de dados de trânsito e transporte. A falta de integração entre o setor público e privado e a ausência de padrões claros de compartilhamento de dados dificultam a criação de políticas de mobilidade baseadas em evidências. Além disso, o Brasil enfrenta desafios relacionados à segurança no trânsito, com mais de 30 mil mortes anuais causadas por sinistros, o que coloca o país entre os líderes mundiais em fatalidades no tráfego.

A Confederação Nacional dos Municípios, desde 2022 alerta que uma das principais preocupações dos gestores públicos municipais é a gestão do trânsito. Conforme a entidade, de toda a malha viária do Brasil, 80% é municipal e 90% não é pavimentada, além disso, apenas 31% dos municípios brasileiros têm órgão responsável pelo trânsito local.

Diante desses desafios - são 5.570 municípios no Brasil - as soluções de gestão de trânsito e mobilidade oferecidas pela Perkons se destacam. A empresa desenvolve e aplica tecnologia para monitoramento, fiscalização e otimização do tráfego urbano, que podem reduzir significativamente os congestionamentos e aumentar a segurança nas vias. Suas soluções integram dados em tempo real para apoiar as autoridades na tomada de decisões mais eficientes e assertivas, além de promover qualidade de vida e uma mobilidade mais segura e sustentável. “A Perkons segue comprometida a mais de três décadas em oferecer soluções inovadoras que transformam a mobilidade urbana, promovendo cidades mais inteligentes, seguras e preparadas para os desafios do futuro”, explica Luiz Gustavo Campos, diretor e especialista em trânsito.

