Quem é o influencer 'peladão' que usa as redes sociais para falar de política de forma educativa e descontraída?

Com as eleições se aproximando, Nilton lembra aos eleitores brasileiros em um vídeo postado em suas redes sociais, que neste domingo, dia 6 de outubro, terão a responsabilidade de escolher quem cuidará de suas cidades pelos próximos 4 anos.

Nilton Oliveira, de 40 anos, nascido em Nanuque, Minas Gerais e passou a infância em Mucuri, Bahia. Atualmente vive em Lisboa, Portugal. Advogado, investidor e filantropo, Nilton tem ganhado destaque nas redes sociais por falar de política de forma educativa e descontraída, frequentemente aparecendo com pouca roupa para atrair a atenção de seus seguidores. Sua missão é tornar a política mais acessível e envolvente para todos, conscientizando sobre a importância de um voto informado e responsável.

Com as eleições se aproximando, Nilton lembra aos eleitores brasileiros em um vídeo postado em suas redes sociais, que neste domingo, dia 6 de outubro, terão a responsabilidade de escolher quem cuidará de suas cidades pelos próximos 4 anos. Ele destaca a importância de lembrar que, embora muitos reclamem dos políticos, são os próprios eleitores que os colocam no poder. Por isso, é essencial entender as propostas de cada candidato antes de votar. O vídeo teve milhares de curtidas e visualizações.

Nilton esclarece a diferença dos papéis entre prefeitos e vereadores: o prefeito administra a cidade, cuidando do planejamento, licitações e execução de obras, ou seja, é o responsável por gastar o dinheiro público. Já os vereadores têm o papel de criar e aprovar leis, além de fiscalizar o trabalho do prefeito para assegurar que os recursos públicos sejam usados de forma correta e que as promessas sejam cumpridas. Para ele, um bom prefeito governa para todos, principalmente para os mais vulneráveis, enquanto um vereador comprometido propõe e aprova leis que realmente beneficiam a população.

Veja vídeo

Para ilustrar a importância de um voto consciente, Nilton menciona a situação da comunidade LGBTQIA+ no Brasil, o país com mais mortes desse grupo em todo o mundo, responsável por cerca de 33% das mortes globais. Ele ressalta a importância de avaliar as propostas dos candidatos, se são inclusivas ou excludentes, e lembra que votar em alguém que se mostra contrário a essa comunidade significa, de certa forma, apoiar a continuidade desses problemas. Ele também enfatiza que escolher um prefeito ou vereador vai além da simpatia ou da popularidade; é fundamental analisar as ideias e soluções propostas para questões como saúde, educação, segurança e população em situação de rua.

O influenciador também reforça que o voto não deve ser uma troca de favores, seja por dinheiro, amizade ou religião. Não se deve votar porque o chefe, pastor ou padre indicou, mas sim por acreditar que o candidato apresenta as melhores propostas para a cidade.

Nilton se destaca em suas redes sociais por sempre aparecer com pouca roupa nos vídeos, uma marca registrada que ele utiliza para prender a atenção do público nos primeiros segundos e abordar temas importantes como política, cidadania e conscientização. Essa abordagem diferente e ousada tem atraído seguidores e promovido debates engajados sobre temas essenciais para a sociedade.