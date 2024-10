Senta que lá vem mais história

A origem dos nomes das cidades é sempre uma curiosidade interessante, que desperta a atenção dos moradores e visitantes que passam por determinada localidade. Em Goiás, por exemplo, encontra-se um exemplo bem peculiar, visto que um dos municípios foi nomeados em homenagem a uma das mulheres mais bonitas da época.

Trata-se de Jussara, localizada na região Oeste do estado, a 226 km de Goiânia. Com uma população aproximada de 19,6 mil habitantes, o município possui uma forte influência da agropecuária na economia.

No entanto, apesar de se destacar com alguma frequência em decorrência das altas temperaturas, a história por trás da nomenclatura é também um chamariz.

Isso porque o nome da cidade foi inspirado em Jussara Marques (também escrito como Jussara Marquez por alguns veículos), primeira goiana eleita Miss Brasil, em 1949.

À época, a jovem possuía 18 anos e superou outras 12 concorrentes para ser escolhida como a mais bonita do país, em concurso realizado na cidade de Petrópolis (RJ).

Jussara (a miss) também foi eleita Rainha dos Estudantes, vice-Rainha da Primavera, Glamour Girl e Miss Goiás, representando o Goiás Esporte Clube.

Ela foi a dona da faixa de Miss Brasil até 1954, repassando o título para Martha Rocha. Nesse intervalo, entretanto, a jovem nascida em Itumbiara foi musa inspiradora para dois municípios.

Isso mesmo. Além da cidade goiana, que recebeu esse nome em 1950, existe também uma Jussara no Paraná, batizada desta forma em 1952.

Jussara Marques viveu até os 75 anos, vindo a falecer em 2006, na cidade do Rio de Janeiro. Ela foi casada e teve quatro filhos com o bancário mineiro Marcelo Champagnat de Amorim (morto em 1993).

Apesar das homenagens e todos os títulos de miss, a mulher foi lembrada pela simplicidade, o desapego a bens materiais e os cuidados com a família, em memorial publicado pelo Diário de Goiás no dia seguinte à morte dela.

