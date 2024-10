Caiado anuncia nova usina em Jataí com investimento de R$ 1,2 bilhão e geração de mil empregos

O governador Ronaldo Caiado lançou, nesta terça-feira (1º/10), a pedra fundamental da primeira usina de etanol de segunda geração (E2G) do estado, em Jataí, no Sudoeste goiano. Com investimento de R$ 1,2 bilhão e a expectativa de gerar mais de mil empregos diretos e indiretos, o projeto da multinacional Raízen consolida a posição de Goiás como polo de inovação no setor energético. A planta será a única em Goiás a operar com a tecnologia que transforma o bagaço da cana em combustível sustentável, reafirmando o protagonismo do Brasil nesse setor.

Caiado destacou o protagonismo de Goiás em atrair indústrias que investem em ciência e pesquisa. “Vocês mostram o Brasil para o mundo e aquilo que sempre acreditei na minha vida: a ciência e a pesquisa. E agora trazem para Goiás algo que só nós, brasileiros, produzimos”, afirmou. O governador ressaltou ainda o impacto ambiental positivo da nova usina, que aproveita o bagaço de cana para produção de etanol, reduzindo a necessidade de expansão agrícola e promovendo o sequestro de carbono.

O vice-presidente de Açúcar e Renováveis da Raízen, Francis Queen, informou que a planta será construída em área anexa ao Parque de Bioenergia que a empresa já possui no município e deve entrar em operação em 2028. Ele destacou que Jataí foi escolhida entre outras 35 localidades por causa dos incentivos oferecidos pelo governo de Goiás. “A gente não consegue fazer esses investimentos sem apoio massivo dos governos estaduais e municipais”, reforçou Queen, ao agradecer a parceria com o Estado.

Fonte: Mais Goiás