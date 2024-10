O número de australianos com painéis solares em casa é tão grande que rede elétrica do país está à beira do colapso

Por Gabriel Sales / IGN Brasil

A operadora da rede elétrica da Austrália emitiu um aviso incomum na sexta-feira: demanda de energia perigosamente baixa. A produção de energia solar nos telhados do estado de Victoria atingiria níveis tão altos no dia seguinte que os gerentes da rede duvidaram seriamente de sua capacidade de manter o sistema de eletricidade estável.

Os números

Na Austrália, uma em cada três residências unifamiliares tem painéis solares conectados à rede. Tantas residências são autossuficientes em energia solar que a operadora previu que a demanda ficaria abaixo do limite necessário para manter o sistema estável.

No estado de Victoria, o segundo mais rico do país, a rede está preparada para uma demanda entre 1.865 e 10.000 megawatts, mas normalmente cerca de 5.000 megawatts precisarão ser atendidos. Ao meio-dia de sábado (30 de setembro), a operadora do mercado de eletricidade AEMO previu uma demanda de energia de apenas 1.352 MW, o nível mais baixo da história recente.

Medidas emergenciais

A AEMO considerou várias medidas emergenciais para estabilizar o sistema, como desconectar os painéis solares dos telhados ou limitar a descarga de energia excedente. Também considerou a reativação de linhas de alta tensão desativadas para aliviar o excesso de energia.

Por fim, decidiu notificar os proprietários de baterias solares grandes para que as mantivessem vazias, antecipando o excesso de oferta de energia solar.

Contexto

Com uma capacidade combinada de mais de 20 GW (gigawatts), a energia solar em telhados já é uma importante fonte de eletricidade na Austrália. Sua produção crescente reduz a demanda por energia da rede, especialmente em dias ensolarados e amenos de fim de semana, quando o consumo é moderado.

Para piorar a situação, as residências com painéis fotovoltaicos conectados à rede despejam a eletricidade não utilizada (excedente) de forma descontrolada, desafiando ainda mais a estabilidade da rede em momentos de baixa demanda.

Por que é armanezar muita eletricidade é tão perigoso

A eletricidade não pode ser facilmente armazenada em grande escala, portanto, sua produção deve corresponder ao consumo de energia em tempo real. Se a demanda exceder a oferta, a rede pode ficar sobrecarregada, causando apagões, blecautes ou danos a dispositivos eletrônicos e eletrodomésticos. Além disso, as usinas térmicas precisam continuar funcionando para estabilizar o sistema.

As energias renováveis complicam esse processo porque são intermitentes, e é por isso que estamos vendo cada vez mais problemas de excesso de oferta: não haveria instabilidade na rede se ela fosse flexível, mas para obter uma rede flexível dominada por energias renováveis, são necessárias mais baterias de grande escala para armazenar energia em momentos de baixa demanda e aproveitá-la quando a demanda for alta.

O problema pode piorar

Nada de grave aconteceu na Austrália graças à previsão da operadora, mas é provável que o problema piore. Isso acabará exigindo uma reforma no mercado de eletricidade ou um gerenciamento mais eficiente do excedente de energia solar nos telhados, como aconteceu na Califórnia.

O limite da rede não é mais atingido durante o pico de demanda do verão devido ao ar condicionado, mas em dias ensolarados e amenos como o sábado. É uma "doce desgraça: com a energia solar batendo recordes, a Austrália" já atende a até 70% de suas necessidades energéticas usando fontes renováveis.

*Texto traduzido do site parceiro Xataka/IGN