Vem aí! De 03 a 06 de outubro - 7ª Mostra GiroDança - no Teatro Goiânia e Allegro Centro de Dança

Arte para todas as idades” tem início neste mês de outubro, em Goiânia, promovendo intercâmbio artístico e fomento à dança

A primeira etapa da 7ª Edição da Mostra GiroDança será realizada entre os dias 3 e 6 de outubro (5ª a domingo), no Teatro Goiânia, com o objetivo de fomentar e difundir a dança goiana, promovendo o intercâmbio entre artistas regionais, nacionais e internacionais. O evento, que nos seus seis anos anteriores já recebeu diversas companhias de renome, promete uma programação variada e acessível ao público.

Nesta edição, a Mostra GiroDança será dividida em quatro eixos principais: Mostra Artística Profissional (adulto e infantil); Mostra Escola; Encontro de Diretores/Professores/ Coreógrafos; e Workshops. A Mostra GiroDança é realizada com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura – Programa Goyazes e conta com o patrocínio da Papelaria Tributária.

Os ingressos custarão R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia-entrada), e serão vendidos antecipadamente pela Giro8 Cia de Dança, através do Instagram da Mostra (https://www.instagram.com/ mostragirodanca/ ). A compra antecipada garante preço promocional, com 50% de desconto, mas os bilhetes também poderão ser adquiridos na bilheteria do Teatro, nos dias do evento.

As inscrições para as oficinas devem ser feitas através do E-mail: [email protected].

Os reflexos de sete anos de Mostra GiroDança

Segundo seus organizadores, a Mostra GiroDança incrementa o cenário local da dança, ao criar condições para que novos talentos se apresentem para o grande público do evento. Sobre isso, Igor Maciel, um dos produtores do evento, comenta: "A Mostra oferece uma proposta diferente dos demais festivais de dança não competitivos, justamente porque proporciona a oportunidade para grupos não profissionais vivenciarem a experiência de se apresentarem no espaço cênico, que é o teatro italiano. Além disso, o evento também serve para grupos profissionais de Goiás exibirem seus trabalhos. Por isso mesmo, todos os anos incluímos grupos goianos na programação. A Mostra também possibilita o intercâmbio cultural, trazendo grupos de outras regiões e países. Atualmente, temos companhias e artistas que começaram suas apresentações na GiroDança, na Mostra Escola e que, hoje, abrem o nosso evento como artistas contratados, o que evidencia o papel da Mostra na profissionalização do trabalho artístico."

Mostra Artística Profissional

A Mostra Artística Profissional reunirá espetáculos de companhias de Goiás e de outras regiões do Brasil. Entre os grupos convidados estão a Giro8 Cia de Dança, o Balé do Teatro Escola Basileu França, o Grupo Ateliê do Gesto e a Nalini Cia de Dança. Também está confirmada a participação do Grupo Nós do Bambu, de Brasília.

Mostra Escola

A Mostra Escola contará com cerca de 30 cenas coreográficas, protagonizadas por escolas públicas e particulares, academias, grupos amadores e novos talentos, e contemplando diferentes estilos de dança, como jazz, balé, danças urbanas e dança contemporânea. Essa programação tem como foco impulsionar a trajetória de grupos e artistas, que estão iniciando suas carreiras profissionais. As inscrições para participação foram feitas através de chamada pública e seleção prévia. Além dos grupos selecionados, foram convidados sete artistas goianos, que já participaram em edições anteriores, mas que estão em crescente profissionalização, para fazerem abertura das três noites da Mostra Escola, sendo eles: Luizão e Karla Mendes; Pedro Oliver e Luiza Scalabrini; Rodrigo Flamarion; Daniel Matias e Wanessa de Paula.

Encontro de Diretores/Professores/ Coreógrafos

O Encontro de Diretores/Professores/ Coreógrafos é uma oportunidade para que diretores de companhias profissionais, tanto regionais quanto nacionais e internacionais, compartilhem suas experiências com os diretores, professores e coreógrafos dos grupos que participam da Mostra Escola.

A iniciativa, totalmente gratuita, inclui um bate-papo aberto ao público, promovendo um diálogo sobre o contexto local da dança. O objetivo é possibilitar o intercâmbio de conhecimentos sobre processos criativos e fomentar discussões sobre a dança e outras linguagens artísticas.

Workshops

Como parte da programação, também serão oferecidos workshops gratuitos voltados para estudantes e artistas da dança, com temáticas relacionadas aos espetáculos apresentados. As oficinas ocorrerão no Allegro Centro de Dança (R. 24, 48 - St. Marista) e serão ministradas por profissionais de destaque na área.

Para o público infantil

Uma inovação desta edição, é que a Mostra se dividirá em dois momentos, sendo um deles criado especialmente para o público infantil. A etapa em questão acontecerá no mês de janeiro (mês de férias escolares), no Parque Mutirama, com envolvimento de companhias locais, como a Cia Flor do Cerrado e a Companhia de Teatro Du Caixote, além da participação internacional representada pela Virtual Núcleo Artístico Binacional (Brasil/Argentina), que trará o espetáculo "Pequenas Histórias", feito em conjunto com a Cia Ladainha (Brasil/França).