Equatorial Goiás alerta para risco de temporais na região

Depois de mais de 150 dias de seca, a chuva se aproxima das cidades de Goiás. Institutos de meteorologia estão prevendo temporais para as próximas horas em cidades do sudoeste. A instabilidade pode vir acompanhada de granizo e rajadas de vento. De acordo com os especialistas, os temporais são uma combinação de calor e umidade.

Diante desse cenário, a Equatorial Goiás também chama a atenção da população sobre as consequências dos eventos climáticos para a rede elétrica. Nessas situações climáticas extremas há risco de interrupção do fornecimento de energia elétrica, visto que os ventos fortes lançam objetos sobre a rede e árvores caem sobre a fiação, provocando estragos na rede elétrica, que precisa ser reconstruída pelas equipes em campo. “Sob essas circunstâncias, a recomposição da rede elétrica demanda mais tempo, pois muitas das vezes é preciso substituir postes, trocar cabos e substituir transformadores, entre outros”, explica o gerente do Centro de Operações da Equatorial Goiás, Vinicyus Lima.

Para este ano, durante o período de chuva, quase 1.500 equipes estarão de prontidão no estado atuando no atendimento das ocorrências, um incremento de 103% no efetivo em comparação com períodos considerados normais. Com isso, a distribuidora reforça seu compromisso no atendimento de qualidade nos casos em que pode haver interrupções no fornecimento de energia elétrica.



A distribuidora lembra que fundamental o cliente registrar as ocorrências pelos canais de atendimento. Eles são a única maneira e a mais eficaz de falar com a concessionária. Para facilitar o processo de formalização de uma ocorrência, a distribuidora oferece vários canais:

* Atendente virtual Clara pelo WhatsApp: 62 3243-2020;

- Aplicativo Equatorial Goiás, disponível para download no Android e iOS;

- Agência virtual no site www.equatorialenergia.com.br;

- Via SMS: envie uma mensagem para o n° 27949 com o texto Faltadeenergia XXXXXXX informando no "xxxx" sua Unidade Consumidora (UC).

Ao registrar as ocorrências, os consumidores contribuem para que a Equatorial identifique as áreas mais afetadas e priorize as ações de restabelecimento da energia elétrica. Além disso, o registro da ocorrência é fundamental para que a distribuidora monitore e avalie continuamente a qualidade do serviço prestado.