4º FETICO - Festival de Teatro para Crianças

O evento acontece entre os dias 3 e 12 de outubro, com diversas atrações para toda a família.

Espetáculos, oficinas, mesas-redondas e cursos voltados para a infância vão ocupar os palcos de Goiânia nos próximos dias. A quarta edição do FETICO, Festival de teatro para crianças “O Casaco Encantado”, será realizada entre os dias 3 e 12 de outubro.Toda a programação é gratuita.

A abertura do evento será na quinta-feira (3/10), às 19 horas, no Teatro IFG. Às 20 horas, a Cia. de Teatro Sala 3, que realiza o evento, abre a programação com o espetáculo “Príncipe Peralta”. A Cia “A Amocozada de Teatro” faz a coprodução do festival, oferecendo a parceria pedagógica.

O Fetico apresenta sete espetáculos produzidos por companhias de teatro de Goiás, além de trazer um espetáculo do Rio de Janeiro, “Juvenal, Pita e o velocípede”, com a Pandorga Companhia de Teatro. A programação ainda contempla o III Seminário de Teatro para as infâncias: Linguagem e Pedagogia com dois cursos, para pessoas cegas e surdas, oito mesas redondas e oito oficinas.

O nome do festival é inspirado na primeira dramaturgia infantil criada no Brasil em 1948, escrita por Lúcia Benedetti com o título “O Casaco Encantado”. “Este evento busca promover um intercâmbio artístico de relevância educativa e sociocultural com o intuito de fomentar, anualmente em Goiânia, sempre no mês de outubro, uma programação artística composta por espetáculos de várias regiões do país, voltados ao público infantil”, comenta Altair de Sousa, coordenador geral.

Programação

No dia 4/10, sexta-feira, o laboratório 1 da EMAC recebe, às 14 horas, o espetáculo “E agora?”, com os grupos Teatro da Escuta e o Projeto de Extensão Teatro para Bebês, da UFG (GO).

No dia 5/10, sábado, a Cia de Teatro Sala 3 (GO) apresenta “O gato Malhado e a andorinha Sinhá” no Teatro Novo Ato.

Os espetáculos voltam à programação do Festival no dia 10/10, quinta-feira, às 14 horas no CCUFG, com “Corinha no Cerrado das Maravilhas”, com a Cia Flor do Cerrado (GO). Neste mesmo dia, às 16 horas, o Teatro IFG recebe o espetáculo “Unbuntu”, com estudantes do CEPI Edmundo Pinheiro de Abreu (GO).

No dia 11/10, sexta-feira, às 14 horas, o Teatro Ludos (GO) apresenta “1,2,3… Conte Outra Vez” no CCUFG. Mais tarde, às 20 horas, vindo do Rio de Janeiro, Pandorga Companhia de Teatro apresenta “Juvenal, Pita e o velocípede”.

No dia das crianças, 12/10, às 17 horas, a Cia de Teatro Sala 3 encerra o festival com “Cora Coralinha” no Teatro Zabriskie.

Esta rica programação de espetáculos para o público de Goiânia reflete o compromisso do Fetico com a formação e o desenvolvimento da criança, um ser em processo de desenvolvimento intelectual. “Seja no aspecto pedagógico ou no aspecto artístico, assistido ou encenado, o teatro auxilia a criança no seu crescimento cultural e na sua formação como indivíduo. Neste sentido, o festival reforça a socialização de produções autorais direcionadas ao público infantil, possibilitando a troca de conhecimentos, acesso ao entretenimento e à cultura e o investimento na formação, na reciclagem dos artistas locais, de modo a garantir-lhes melhores condições no cenário artístico local”, complementa Altair.

Formação de artistas e educadores

O FETICO ainda tem o compromisso de oferecer formação aos artistas, educandos e educadores das redes pública e particular de ensino, além de qualquer pessoa da comunidade interessada no tema. As pessoas interessadas nas mesas-redondas, oficinas e cursos devem acessar o link: https://linktr.ee/ciadeteatrosala3

O “III Seminário de Teatro para as Infâncias: Linguagem e Pedagogia”, que está dentro da Programação do 4º FETICO, é um projeto contemplado pelo Edital Ações Formativas em Goiás - Demais Áreas da Lei Federal Paulo Gustavo.

O seminário começa na segunda-feira, 7/10, no Lacena/UFG, às 15h com a palestra de abertura: “Linguagem e Pedagogia Teatral”, com Maria Lucia de Souza Barros Pupo (SP). Em seguida, às 15h30, haverá as seguintes mesas redondas: “propostas de ensino na sala de aula”, com Luciana Hartmann (DF) e Joana Abreu; “teatro para as infâncias”, com Ana Lara Vontobel (GO), Renata Mizrahi (GO) e Renata Curado (GO) e às 19 horas, com transmissão no YouTube na página FETICO, “o ensino de teatro à distância (tempos pandemias”, com Janaína Russeff (RJ), Luciano de Freitas (GO) e Abílio Carrascal (GO).

As mesas-redondas seguem na quinta-feira (10/10) no Teatro IFG. Às 16h30 haverá a mesa “criança, escola e pandemia”, com Brenda Campos (MG) e Kamala Ramers (DF) e às 17h “redes nas artes ciências para infância e juventude”, com Eduardo Almeida (RJ) e Cirila Targhetta (DF). Às 17h30 haverá a mesa “pesquisa em teatro”, com Onira Tancrede (GO), Ana Lara Vontobel (GO) e Mara Veloso (GO) e às 18h “estudos sobre teatro para crianças e jovens”, com Renata Mizrahi (RJ) e Cirila Targhetta (DF). Às 19h, encerrando o dia, haverá a mesa “juventudes: concepção, possibilidades e limites com a formação teatral”, com Abílio Carrascal (GO), Paulinho Reis (GO) e Renata Weber (GO).

Teatro para surdos e para cegos

A programação também oferece dois cursos: “teatro para surdos - Curso de Teatro Bilíngue (Libras-Português)”, com Thiago Santana (GO), que será oferecido entre terça (8/10) a quinta-feira (10/10) das 14h às 18h na Associação de Surdos de Goiânia, e “teatro cego”, na segunda-feira, 7/10, às 18 horas, na Associação de Deficientes Visuais de Goiás. Este curso volta a ser oferecido na segunda (7/10), às 18h, na terça (8/10), às 14 horas e na quarta-feira (9/10), às 8 horas, no mesmo local.

Aprendendo Dramaturgias para as infâncias, Teatro de Bonecos, Contação de histórias e muito mais

A programação contempla ainda uma série de oficinas, tendo entre elas as de “dramaturgia para as infâncias”, com Renata Mizrahi (RJ) e “práticas narrativas: princípios e fundamentos para se contar histórias”, com Vanessa Gomes (GO), que acontecerão de segunda (7/10) a quinta-feira (10/10), das 18h às 22h, na UFG.

Nos mesmos dias e horários, no Basileu França, serão oferecidas as oficinas “Teatro de Bonecos”, com Izabela Nascente (GO), “Teatro para Infâncias”, com Eduardo Babugem (GO) e “Lambe-Lambe” com Gustavo Vale (GO). E ainda nestes dias, entre 18 e 22 horas, no Ciranda da Arte, haverá oficina “jogo e relação”, com Altair de Sousa (GO).

Do Rio de Janeiro e Minas Gerais virão duas formações. Uma com Eduardo Almeida, do Rio de Janeiro, que vai ministrar a oficina “memória, infância”, de 8 a 10/10, das 8h às 12h, na UFG; E Brenda Campos, de Minas Gerais, que vai ministrar “Arte, Pedagogia e Infâncias: Ideias e Ideais”, de 09 a 11 de outubro, nos mesmos horários.