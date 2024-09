Jovens de Goiânia se destacam na Olimpíada Brasileira de Geografia

Estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio do Colégio Marista de Goiânia se destacaram na Olimpíada Brasileira de Geografia (OBG), uma competição nacional que premia os melhores resultados em provas de interpretação de fenômenos geográficos e geocientíficos. No total, 6 equipes foram premiadas: 3 com medalhas de prata e 3 com medalhas de bronze, totalizando 18 competidores.

Vinícius Janot Garib Amaral foi um dos estudantes do Colégio Marista Goiânia que conquistou a medalha de prata: “É a primeira vez que participo da OBG. Achei difícil, mas estava preparado e alcancei um resultado muito bom. Com certeza participarei outras vezes e de outras competições também porque ajuda a me preparar para os processos seletivos”, diz.

A Olimpíada Brasileira de Geografia acontece anualmente e conta com a participação de estudantes de escolas públicas e privadas de todo o Brasil do 9º ano e do Ensino Médio. As primeiras fases da olimpíada são realizadas de forma on-line,a fase nacional e internacional são presenciais. Os estudantes são desafiados a responder questões de várias áreas da ciência geográfica, com questões do nível mais básico ao mais avançado. A competição também promove o trabalho em equipe, a troca de ideias e o desenvolvimento de estratégias coletivas para a resolução de problemas complexos.

“A participação na OBG é uma oportunidade para retomar conteúdos já estudados e exercitar os seus conhecimentos já consolidados da Geografia Geral à Geografia do Brasil. Ao estimular a reflexão sobre questões socioambientais contemporâneas, como mudanças climáticas e a gestão de recursos naturais, a olimpíada prepara os jovens para enfrentar os desafios do século XXI de forma consciente e responsável”, diz Lívia Reis Mendes, professora de Geografia do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Marista de Goiânia.