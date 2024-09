Centenário quebra record dos 50 metros nado costas na categoria 100+

Anton Karl Biedermann, que celebrou seu centésimo aniversário neste domingo, 22, quebrou o recorde mundial dos 50 metros costas na categoria 100+, com o tempo de 1m9s. A conquista ocorreu durante o Campeonato Estadual Master de Inverno, realizado em Caxias do Sul, no dia 24 de agosto. Natural de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Biedermann compete pelo Grêmio Náutico União, clube que representa desde os 17 anos.

Sua paixão pela natação começou aos 12 anos, inspirado pelo ator e ex-atleta olímpico Johnny Weissmuller, famoso por interpretar Tarzan. Ao longo de sua vida, Biedermann colecionou várias medalhas, mas nunca seguiu a carreira de nadador profissional.

Fonte: Facebook