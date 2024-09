Companhia de energia em Goiás usa tecnologia aérea para inspecionar rede elétrica

Equipamentos são utilizados para identificar defeitos ao longo de circuitos, especialmente em regiões de difícil acesso; redução de tempo de serviço alcança 50% em comparação a inspeções de equipes terrestres.

Goiânia, 24 de setembro de 2024 – Diante de uma rede elétrica com mais de 230 mil quilômetros de extensão, o equivalente a seis voltas em torno da Terra, a Equatorial Goiás utiliza a tecnologia nos ares como aliada para detectar defeitos no sistema com maior agilidade. Com o uso de drones, a redução de tempo de inspeção alcança 50% em relação à verificação tradicional, feita por equipes em solo. Mais de 65 equipamentos são utilizados de forma estratégica na rede de média tensão para localizar possíveis defeitos em ocorrências emergenciais e na checagem de equipamentos.

A utilização de drones tem sido intensificada desde 2023, com a chegada da Equatorial, que passou a investir mais nessa tecnologia. Inúmeros benefícios ainda podem ser listados diante do uso desses equipamentos no trabalho das equipes, tanto para os profissionais que atuam na rede como para os clientes: eficiência; maior produtividade, rapidez na realização das atividades; mais assertividade na localização de irregularidades, qualidade no detalhamento de defeitos e mais segurança aos inspetores.

O gerente do Centro de Operações Integradas (COI) da Equatorial Goiás, Vinicyus Lima, destaca que a utilização dos drones acelera o atendimento das demandas de inspeção in loco, principalmente em redes de localidades de difícil acesso, com áreas rurais. “A praticidade e a operacionalidade destes equipamentos são grandes diferenciais no nosso dia a dia. Recebemos uma alta qualidade da informação para tomada de decisão mais ágil e assertiva”, ressalta o gerente. Para se ter ideia da importância desse equipamento, desde 2023 a empresa já inspecionou mais de 40 mil quilômetros de linhas de média tensão em sua área de concessão em Goiás.

Os equipamentos permitem uma autonomia supervisionada de plano de voo com uso de visão computacional, GPS e sensores embarcados, bem como no uso de câmeras térmicas com processamento digital de imagens para detectar anomalias nos ativos.

Viniciyus explica os benefícios que os drones trazem para o acompanhamento e a manutenção dos serviços das equipes de campo da empresa: “É uma tecnologia que tem se mostrado essencial para auxiliar nas inspeções visuais, uma vez que oferece uma visão detalhada da parte superior da rede e dos postes, revelando defeitos que seriam impossíveis de serem observados a olho nu. Proporcionam uma visão mais ampla e privilegiada da fiação, tornando as inspeções mais efetivas e seguras”, afirma.

Em todo ano passado, a concessionária dedicou mais de R$ 2 bilhões na reconstrução do sistema elétrico do estado. O resultado totaliza mais de 426 mil serviços entregues, 11% a mais do planejado em obras como manutenção preventiva, limpeza de faixa, criação de novas redes de média tensão, podas de árvores, manutenções e modernizações de subestações.

Todo esse trabalho pode ser acompanhado em tempo real no site do Trabalhômetro: https://trabalhometro-equatorialgo.com.br/. A plataforma é pioneira no país entre as distribuidoras de energia e permite o monitoramento integral do trabalho dos mais de 15 mil colaboradores pelo Estado e o avanço das ações na rede de energia.