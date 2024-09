Viaduto gera boas expectativas para o trânsito em Valparaíso de Goiás

Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) aponta que mais de um terço dos brasileiros das grandes cidades passam mais de uma hora por dia no trânsito. O levantamento, realizado em 2023, mostra que 55% das pessoas têm a qualidade de vida afetada em razão do tempo gasto no transporte e 51% afirmaram que o tempo perdido no trânsito impactam em sua produtividade. Por isso, obras de mobilidade urbana são tão importantes para a população.

Em Valparaíso de Goiás, uma delas está saindo do papel e deve auxiliar tanto os motoristas que usam a BR-040 no trecho que passa pela cidade do Entorno do Distrito Federal, quanto os moradores da região. Um viaduto está sendo construído sobre a rodovia na altura dos bairros Jardim Oriente e Etapa A. Quando finalizado, ele vai liberar o fluxo de carros que passa pela rodovia federal, descongestionando o trânsito para quem dirige dentro do município e beneficiando cerca de 50 mil pessoas diariamente.

“Esse viaduto é muito importante, pois além de melhorar o trânsito, ainda vai unificar a cidade, Valparaíso 1 e Valparaíso 2, e com certeza ela vai crescer mais. As vias marginais também têm um papel importante, porque liga os bairros e a gente consegue fazer esse trajeto entre eles sem pegar a BR, vai facilitar muito o trânsito. São bairros que vão ter uma ligação muito rápida que vai melhorar muito o nosso tráfego de carro aqui na região”, analisa Emerson Vieira, diretor comercial da Gran Pacaembu, empresa responsável pelo Reserva do Vale.

A BR-040 é um dos pontos de acesso ao Reserva do Vale, o primeiro bairro planejado de Valparaíso de Goiás. Com 56 alqueires de área, o que corresponde a 6,5 quilômetros lineares e uma área de aproximadamente 2,35 milhões de m² de extensão, o empreendimento fica na região sul do município. No local haverá condomínios horizontais (dois já entregues), parques, áreas comerciais, espaços de conexão e integração para diversos segmentos, tais como hub de esportes, saúde e educação, permitindo que os futuros moradores consigam resolver tudo que precisarem em curtas distâncias, a até 15 minutos de casa.

Vai desafogar o trânsito

Segundo a Secretaria de Comunicação da cidade, a ordem de serviço para a construção foi dada em meados de 2023. “O viaduto sobre a BR-040 é um marco para Valparaíso de Goiás e cidades vizinhas. O prefeito Pábio Mossoró está tornando realidade essa obra prometida há anos para solucionar os problemas de engarrafamentos, principalmente nos horários de maior movimento. O investimento de aproximadamente R$ 9 milhões vai ajudar na unificação e desenvolvimento da cidade”, informaram, acrescentando que a previsão de término é até o final do ano.

De acordo com a pasta, atualmente há outras duas grandes obras em destaque na infraestrutura na cidade, também beneficiando motoristas que trafegam pela BR-040. “São duas pontes na pista marginal, uma ligando o Parque Rio Branco ao Ipanema, e outra ponte que irá ligar o bairro Esplanada VI ao Parque Marajó. Além disso, o Setor de Chácaras Anhanguera passa pelas obras de revitalização do bairro, com asfalto, calçada, drenagem e instalação de galerias de águas pluviais”, detalharam.