Preços de veículos usados em Goiás registram queda, revela Índice Webmotors

São Paulo, setembro de 2024 - Dados do Índice Webmotors referentes ao estado de Goiás apontam queda de 0,32% no preço médio dos anúncios de veículos usados na plataforma em agosto na comparação com julho de 2024. O recém-lançado indicador calcula as variações percentuais dos valores dos carros anunciados na Webmotors, maior ecossistema automotivo do Brasil e principal portal de negócios para o segmento.

“Assim como a base nacional, que também registrou um declínio de 0,32% em igual período, os números de agosto em Goiás refletem um cenário de estabilidade no mercado, dentro das expectativas para o setor. A variação no preço dos veículos segue o comportamento natural de oferta e demanda. No caso dos carros usados, a queda é resultado da depreciação normal desses veículos, o que já era esperado”, afirma Eduardo Jurcevic, CEO da Webmotors.

O Índice Webmotors é calculado a partir de dados de 2017 com uma metodologia baseada na mediana da diferença de preço entre um mês e o mês anterior, garantindo, assim, uma análise precisa, robusta e confiável.

