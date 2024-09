Anápolis recebe Feira Pet com vacina antirrábica gratuita e adoção de animais no próximo sábado (21)

Sábado, dia 21, dia de vacinação do seu pet na cidade de Anápolis

A Faculdade Anhanguera, em parceria com o Anashopping e outras empresas do âmbito veterinário, realiza no dia 21 de setembro, a Feira Pet, evento gratuito e aberto para toda a comunidade que visa a melhoria da saúde e bem-estar de animais de estimação, com a orientação de profissionais veterinários e o oferecimento da vacina antirrábica.

“Com o objetivo de promover a saúde e o bem-estar dos bichinhos, a Feira Pet oferecerá uma série de serviços e atividades para os tutores e seus pets”, destaca Juliana Dias Martins, coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera de Anápolis.

Atividades e Serviços:

Vacinação: Será oferecida a vacina antirrábica, essencial para a prevenção da raiva.

Adoção: A feira será uma oportunidade única para encontrar um novo membro da família. Diversos animais estarão disponíveis para adoção, prontos para receber todo o amor e carinho.

Orientações Veterinárias: Profissionais da área estarão à disposição para tirar dúvidas sobre a saúde dos animais, alimentação, higiene e cuidados gerais.