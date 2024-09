Áreas verdes ajudam a reduzir temperatura ao seu redor

Moradores cada vez mais valorizam ter a natureza por perto

Estudo realizado pela Universidade Estadual da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, revelou que a evaporação de uma única árvore pode gerar o efeito refrigerador de 10 aparelhos de ar condicionado. Isso porque elas são capazes de proporcionar a redução térmica através das sombras e da transpiração, bloqueando parte da radiação solar através de suas folhas e transpirando água, reduzindo a temperatura incidente abaixo de suas copas. Dessa forma, áreas arborizadas podem apresentar temperaturas de -4°C até -12°C quando comparadas com áreas não arborizadas em espaços urbanizados.

Segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), 2023 foi o ano mais quente registrado na história. O Brasil registrou média de temperaturas em 24,92°C, o que representa 0,69°C acima da média histórica de 1991/2020. Por isso, neste Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro, é essencial reforçar seus benefícios, principalmente em áreas urbanas. Além de baixar a temperatura, elas promovem muitos serviços ecossistêmicos: melhoram a qualidade do ar ao absorver gás carbônico e purificam, retendo poluentes, minimizam o barulho, estabilizam a umidade do ar, entre outras vantagens.

As áreas verdes circundam o Reserva do Vale e podem ser vistas em vários pontos do bairro planejado que está sendo implantado em Valparaíso de Goiás

Divulgação

Por tudo isso, escolher lugares com mais áreas verdes para se viver vem sendo uma demanda crescente nas cidades. Em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, o bairro planejado Reserva do Vale - cidade paraíso, possui 600 mil m² de reserva natural e Área de Preservação Permanente (APP), com quatro córregos neste perímetro, e este atributo vem atraindo o interesse da população por este diferencial. Planejado para 50 mil habitantes, o bairro planejado enquadra-se na recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), que sugere 12 m² de área verde por habitante.

Formada por vales com uma reserva de mata nativa que contorna todo o perímetro do empreendimento, a natureza forma uma barreira de segurança natural e, ao mesmo tempo, um pulmão verde e espaço de contemplação. “Em qualquer período que você for lá, inclusive agora agora no auge da seca, você vai ver uma mata sempre verde”, diz o sócio do empreendimento e engenheiro civil coordenador das obras, Marcos Franco. “Em nossos levantamentos internos realizados entre os clientes, a área verde foi uma motivação importante para a aquisição”, completa.

Parque Mirante do Vale

Além das áreas de mata nativa, o Reserva do Vale - cidade paraíso vai implantar dois parques para a convivência dos moradores do bairro e também da cidade de Valparaíso de Goiás. Um deles será o Parque Mirante do Vale, com mais de 35 mil m², ele terá acesso principal na Avenida do Cerrado, e se estenderá no trecho que margeia a ferrovia, até a ponte sobre a vertente esquerda do córrego Maurício.

“De lá, será possível contemplar a vista exuberante para a reserva natural, que acompanha todo o contorno do bairro”, diz Marcos Franco. O parque será composto de áreas de pergolado, piquenique, academia e dog park. A praça do Mirante com playground e deck foi pensada para ser uma praça de alimentação a céu aberto e receberá atrações culturais, de lazer e gastronomia. O estacionamento terá capacidade para 150 carros.