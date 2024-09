Prefeitura de Goiânia realiza leilão para PPP de Cidade Inteligente na B3

São Paulo, setembro de 2024 – Foi realizado hoje, na B3, o leilão promovido pela prefeitura de Goiânia para a Parceria Público-Privada (PPP) de Cidade Inteligente do município. A disputa foi vencida pelo Consórcio Brilha Goiânia, que apresentou oferta de R$ 4,7 milhões, o que representa um deságio de 19,40%.

O objetivo do leilão foi a seleção da proposta mais vantajosa, mediante critério de menor valor de contraprestação mensal a ser paga à concessionária pelo poder concedente. A concessão, que tem prazo de 25 anos, prevê a eficientização, operação e manutenção da rede municipal de iluminação, implantação, operação e manutenção da infraestrutura de telecomunicações e usina fotovoltaica.

A modelagem do projeto foi conduzida pelo Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC) seguindo o conceito de Cidade Inteligente, que contempla melhorias nas áreas de iluminação e internet públicas, videomonitoramento, segurança e geração de energia fotovoltaica. A previsão de investimentos é de R$ 444 milhões ao longo do período do contrato, além de uma economia para os cofres públicos de R$ 550 milhões.

“Nós assumimos esse trabalho a quase um ano e meio atrás com a fé de trabalhar naquilo que acreditamos, com uma administração pública menos operacional e transformar ela em uma administração pública gerencial, em que focamos nossa energia em gerenciar o projeto, em fiscalizar e de fato levar esse benefício à população”, disse Vinicius Alves, secretário Municipal de Finanças de Goiânia (Sefin).

“O leilão de hoje inaugura a primeira PPP de Cidades Inteligentes entre as capitais do país e se destaca também pelo reconhecimento já recebido da Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa (Unece). Agradecemos a confiança da Prefeitura de Goiânia e do Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades, o IPGC, que foi responsável pela modelagem do contrato, por reconhecerem a credibilidade e a capacidade da B3 para auxiliá-los em mais um processo de concessão de serviço para a iniciativa privada”, disse Rogério Santana, diretor de Relacionamento com Clientes da B3.

Clique aqui e assista ao vídeo do leilão.

