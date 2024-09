Pesquisa aponta Humberto Machado a frente dos outros dois adversários

A pesquisa, com uma margem de erro de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos e um nível de confiança de 95%, foi conduzida por uma equipe de quatro entrevistadores supervisionados pela SERPES. O estudo foi encomendado pela CDL.

Levantamento realizado entre os dias 9 e 11 de setembro revela vantagem de Humberto Machado (MDB) com 51,8% dos votos válidos

Por Nalanda Gabrielle / Panorama

Pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de Jataí, realizada pela SERPES – Pesquisas de Opinião e Mercado Ltda., revela que Humberto Machado (MDB) lidera com 51,8% dos votos válidos, consolidando-se à frente de Geneilton Assis (PL), que obteve 44,5%, e Soraia Rodrigues (PT), com 3,7%.

O levantamento, realizado entre os dias 9 e 11 de setembro de 2024, entrevistou 401 eleitores do município. Para o cálculo dos votos válidos, são desconsiderados os 5,7% de votos nulos e os 4,2% de eleitores que ainda estão indecisos ou não responderam, resultando em uma distribuição proporcional dos votos entre os candidatos:

- Humberto Machado (MDB – 15): 51,8% dos votos válidos

- Geneilton Assis (PL – 22): 44,5% dos votos válidos

- Soraia Rodrigues (PT – 13): 3,7% dos votos válidos

Considerando o total de eleitores, Humberto Machado também mantém a liderança com 46,6% das intenções de voto, seguido por Geneilton Assis com 40,1% e Soraia Rodrigues com 3,2%. Além disso, 5,7% afirmaram que anulariam o voto, enquanto 4,2% permanecem indecisos ou não quiseram responder.

A pesquisa, com uma margem de erro de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos e um nível de confiança de 95%, foi conduzida por uma equipe de quatro entrevistadores supervisionados pela SERPES. O estudo foi encomendado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Jataí (CDL). Número de identificação: GO-04722/2024.

Fonte: Portal PN7