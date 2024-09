Exército entrega trecho de rodovia em Caldas Novas

Por Matheus Almeida

No dia 12 de setembro, o Exército entregou a obra de duplicação de 3,5 quilômetros da rodovia GO-213, trecho entre Caldas Novas e Morrinhos. O segmento compreende do trevo de Piracanjuba, principal acesso de quem chega de Brasília (DF) e Goiânia, até o Posto da Polícia Militar Rodoviária de Caldas Novas, executado pelo 2° Batalhão Ferroviário de Araguari (MG). A obra no trecho foi concluída após inspeção do Departamento de Engenharia e Construção do Exército, da Agência Goiana de Infraestrutura e da Polícia Militar Rodoviária.

A Operação Goiás executa ações para incrementar a trafegabilidade de importante eixo rodoviário, com obras remanescentes, restauração e implantação de duplicação do sistema rodoviário, na GO-213, com extensão total de 48,8 km. As obras estão previstas no Convênio n° 04/2023, assinado entre o Exército Brasileiro e o Governo de Goiás. As obras de infraestrutura representam importante contribuição do Exército para o desenvolvimento nacional.

Fonte: Zap Catalão