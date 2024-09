Senta que lá vem mais história - O Caju

O caju é uma fruta originária do Brasil, mais especificamente da região litorânea do Nordeste. O cajueiro, árvore que dá origem ao caju, é uma planta tropical que se espalhou pelo país através das castanhas levadas pelos índios.

A palavra caju vem do tupi e significa "noz que se produz". O caju é rico em vitamina C, cálcio, fósforo e ferro, e é um dos frutos mais emblemáticos da tradição cultural da alimentação nordestina.

Os portugueses levaram o caju para as Índias Orientais, região que hoje corresponde ao sudeste asiático e à Índia, onde se adaptou muito bem. Atualmente, o comércio mundial de amêndoa de caju é importante, com vendas que superam os US$ 2 bilhões.

A maior produção de caju no Brasil está concentrada nos estados do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Bahia.

