Palhaçaria Feminina e Feminista:

Brasília – No dia 18 de setembro, às 20h, o Anfiteatro 9 da Universidade de Brasília (UnB) receberá a apresentação do espetáculo de palhaçaria "Malagueta na Labuta", estrelado pela atriz e palhaça Fernanda Pimenta, também conhecida como Palhaça Malagueta. O evento faz parte da programação do projeto "Subversivas - Palhaçarias Feministas" e tem entrada franca.

O projeto "Subversivas" integra estudantes de Artes Cênicas da UnB e da Universidade Federal de Goiás (UFG), tendo como foco a palhaçaria e questões de gênero. A iniciativa é apoiada pelo Edital 17/2023 – Trabalhadores da Cultura em Formação, por meio da Lei Paulo Gustavo. O objetivo do projeto é explorar, através do humor, as opressões enfrentadas pelas mulheres, com ênfase em debates sobre a violência de gênero.

No espetáculo solo, a palhaça Malagueta assume o papel de uma diarista chamada para uma faxina de urgência. Durante a apresentação, um personagem navega entre a exigência do trabalho e o lúdico, ressignificando os instrumentos de limpeza e aproximando o trabalho doméstico da arte. O espetáculo também aborda questões como a divisão do trabalho por gênero e as dificuldades enfrentadas pelas mulheres nos ambientes profissionais e sociais.

A encenação tem início com Malagueta recebendo um áudio de WhatsApp de uma de suas patroas, que necessita de forma emergencial de seus préstimos. A cena tem início com a diarista se dirigindo a um ponto de ônibus e o que se segue retrata as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores no transporte coletivo, mas mais especificamente as contrariedades sofridas pelas mulheres nesse ambiente, incluindo o assédio sexual.

Segundo a própria Fernanda, a ideia foi explorar as relações sociais de gênero, no que diz respeito à divisão do trabalho e de funções na sociedade, pensando em como elas impediram, e ainda impedem, que mulheres alcancem determinadas posições. "Com a palhaçaria não é diferente. Apenas nas últimas décadas as mulheres começaram a construir uma comicidade distinta e desatrelada do universo masculino. “Malagueta na Labuta” suscita, entre outros temas, uma reflexão acerca da violência contra mulheres e da liberdade sexual feminina", explica.

A montagem de "Malagueta na Labuta" foi iniciada em 2021, durante a pandemia, com direção de Thaise Monteiro e apoio da Lei de Incentivo à Cultura do município de Goiânia. O espetáculo conta com uma equipe técnica diversificada, incluindo profissionais de direção de movimento, preparação circense e musical, cenografia e maquiagem.

O espetáculo "Malagueta na Labuta" promete uma reflexão sobre questões de gênero e classe, utilizando a arte e o humor como instrumentos de sensibilização.

QUEM É FERNANDA PIMENTA?

Fernanda Pimenta é uma artista com uma trajetória marcada por trabalhos com teatro e palhaçaria. Ela integra o Coletivo Pandoras, composto por mulheres, e tem experiência com grupos como o Grupo Bastet e a Cia Ju Cata-histórias. Além de sua atuação nos palcos, Fernanda realiza pesquisas acadêmicas, desenvolvendo estudos sobre palhaçaria feminista em seu doutorado na UnB.