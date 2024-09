Fieg abre inscrições para indústrias goianas

Indústrias goianas que buscam expandir suas operações para fora do País podem participar gratuitamente de reuniões de negócios promovidas no 11º EICE. Evento também irá proporcionar rodada nacional para compradores de todo o País que desejarem fazer negócios com indústrias goianas expositoras na 1ª Expoind

Termina no próximo dia 27 de setembro o prazo para que indústrias goianas dos segmentos de alimentos e bebidas, higiene pessoal, perfumaria e cosméticos (HPPC) e químico se inscrevam nas rodadas internacionais de negócios, que serão realizadas nos dias 10 e 11 de outubro, durante 11º Encontro Internacional de Comércio Exterior (EICE). Neste ano, o evento acontece durante a 1ª Expoind (Feira de Fornecedores de Tecnologias e Soluções para a Indústria de Goiás), uma realização da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), com apoio do Sebrae Goiás e promoção da QG Business.

Já estão confirmadas as presenças de compradores da Argentina, Bolívia, Chile, Equador e Peru, além de representações de embaixadas de sete países – Bélgica, ⁠Congo, Estados Unidos, Guiné, Macedônia, ⁠Timor Leste e ⁠Uzbequistão –, que trarão oportunidades para as indústrias goianas. A participação nas rodadas de negócios é gratuita, mas requer cadastramento prévio pelo link forms.gle/NGszEqkWEtXeXXkL8.

A analista de comércio exterior do Centro Internacional de Negócios (CIN) da Fieg, Juliana Souza Tormin, explica que indústrias goianas dos segmentos citados de qualquer porte podem participar da rodada e que a federação irá orientar previamente os inscritos, especialmente os novatos, na precificação e posicionamento para negociações internacionais. Além disso, o CIN-Fieg dispõe de assessoria para aquelas que precisarem de suporte nas operações de exportação. O evento também contará com intérprete para as negociações.

Contudo, ela orienta que é recomendável que as empresas que se candidatarem sejam minimamente consolidadas no mercado nacional. “Ela pode ser uma empresa que ainda não exporta, mas tem interesse em internacionalizar seus negócios, ou uma exportadora que busca expandir sua atuação em novos mercados internacionais.”, explica.

Encurtando o caminho

A proposta da rodada de negócios do EICE, que chega à sua 11ª edição em 2024, é encurtar o caminho entre indústrias goianas que querem exportar e potenciais compradores internacionais. Na última rodada de negociações, realizada durante a 10ª edição do EICE, foram 26 empresas participantes, cerca de 100 reuniões de negócios promovidas e mais de US$ 10,5 milhões em negócios estimados nos 12 meses seguintes. “Nossa expectativa é dobrar esses números nesta edição do encontro”, afirma Juliana.

Ela destaca ainda que a Fieg, em parceria com o Sebrae, proporciona esse ambiente de negócios trazendo os compradores internacionais sem nenhum custo para o empresário goiano. “Além de ser uma excelente oportunidade para expandir as vendas para mercados internacionais, os participantes economizam significativamente, já que não precisam arcar com os custos de viagens para estabelecer contato com compradores e distribuidores no exterior”, explica Juliana.

Rodada nacional

Além da rodada internacional, o 11º EICE irá promover também rodada de negociações com expositores da 1ª Expoind, onde fornecedores e compradores poderão agendar reuniões prévias para promover parcerias e oportunidades de negócios. Para se inscrever como comprador, é só acessar o endereço eletrônico forms.gle/hHcB87RpiEUHKVdL9.

"O objetivo desta rodada nacional de negócios, aberta a empresas de todo o Brasil, é aproximar indústrias goianas fornecedoras e compradoras, criando oportunidades para negócios entre empresas de pequeno, médio e grande porte. Esse é, aliás, um dos principais propósitos da Expoind: promover um ambiente favorável para a geração de negócios entre empresas de diversos segmentos e tamanhos”, esclarece a analista do CIN-Fieg, Juliana Tormin.