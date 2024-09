Grupo Equatorial lança edital com R$ 27 milhões previstos para iniciativas de Eficiência Energética 

Goiânia, 17 de setembro de 2024 – O Grupo Equatorial Energia anuncia o lançamento do Edital da Chamada Pública de Projetos 2024 do Programa de Eficiência Energética (PEE), oferecendo mais de R$ 27 milhões em investimentos. A iniciativa busca selecionar projetos inovadores que promovam a eficiência energética e combatam o desperdício de energia, contribuindo para o desenvolvimento sustentável nas áreas de concessão do grupo.

As inscrições já estão abertas e os interessados têm até 28 de outubro de 2024 para submeter suas propostas pelo portal oficial da Chamada Pública por meio do link: https://equatorial.gestaocpp.com.br e selecionar o Estado desejado. O valor disponibilizado para Goiás é de R$ 9 milhões, contemplando os setores de iluminação pública, comércio, serviços e o poder público.

“A Chamada Pública de Projetos 2024 é uma oportunidade única para empresas e instituições implementarem ações que não só reduzem o consumo de energia, mas também trazem benefícios econômicos e sociais para as comunidades atendidas”, afirma Bruno Rocha, Gerente do PEE e PDI no Grupo Equatorial.

Para orientar os participantes, será realizado um Workshop Técnico online, no próximo dia 24 de setembro, que abordará as especificações do edital, critérios de seleção e o uso do portal de submissão. O evento é gratuito e aberto a empresas especializadas e clientes elegíveis da Equatorial.

Desde sua criação, o Programa de Eficiência Energética do Grupo Equatorial tem sido um pilar na promoção do uso racional de energia, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Além de reduzir o consumo de energia com a modernização de sistemas de iluminação e refrigeração, instalação de sistemas fotovoltaicos dentre outros. o programa tem impulsionado projetos que beneficiam comunidades especialmente em áreas vulneráveis, reafirmando o compromisso do Grupo Equatorial com a sustentabilidade e a qualidade de vida das comunidades.

“Contribuindo de forma efetiva com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, o grupo fomenta a eficiência energética, impulsionando o de número sete, que consiste em assegurar energia confiável, sustentável, moderna e a com um preço acessível para todos os consumidores”, afirma o Engenheiro de Distribuição da Equatorial Goiás, Adriano Faria.

Workshop Técnico

Como parte das ações de suporte aos participantes, a Equatorial realizará um Workshop Técnico no dia 24 de setembro de 2024. O evento será realizado de forma online e presencial via inscrição com vagas limitadas e terá como objetivo orientar os proponentes sobre as especificações do edital, critérios de seleção e uso do portal de submissão das propostas. O workshop contará com apresentações sobre o Programa de Eficiência Energética, detalhes do edital e o sistema de envio dos projetos, além de uma sessão para esclarecimento de dúvidas. Link para inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/workshop-chamada-publica-do-programa-de-eficiencia-energetica-grupo-equatorial/2630400

Cronograma da Chamada Pública:

26/08/2024: Abertura do edital e início do período para envio de perguntas e propostas.

24/09/2024: Workshop Técnico Online.

27/09/2024: Fim do período para envio de perguntas e esclarecimentos.

28/10/2024: Prazo final para submissão das propostas.

06/12/2024: Divulgação preliminar dos resultados.

09 a 13/12/2024: Período para interposição de recursos.

19/12/2024: Divulgação final dos projetos selecionados.