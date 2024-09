Giro 8 Cia. de Dança leva a dança contemporânea goiana para palcos de Ilha Bela/SP

Esse projeto conta com o apoio financeiro da Lei Goyazes por meio do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

A Giro 8. Cia de Dança chega neste final de semana em Ilha Bela/SP. O grupo apresentará “Cerrado Mundo Mágico” no domingo (22/9), às 19 horas, no Centro Cultural Waldemar Belisário (Vila, Ilhabela - SP).

A apresentação integra a programação do 25º Dança & Movimento é uma realização do Espaço Cultural Pés no Chão e da Prefeitura de Ilhabela, com apoio técnico da FUNDACI - Fundação Arte e Cultura de Ilhabela. Ela encerra uma série de 16 apresentações que fazem parte Giro 8 Em Trânsito - Primeira edição. Com este projeto, a companhia levou três espetáculos e uma oficina para Goiás, Amazonas e Argentina. Esse projeto conta com o apoio financeiro da Lei Goyazes por meio do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

O grupo ainda se apresentou neste ano no Panamá, Cuba e Bolívia. A experiência recente de circulação nacional e internacional demonstra como a Giro 8 Cia. de Dança, com 12 anos de fundação, tem sido uma peça fundamental na cena artística de Goiás. Com um quadro de mais de uma dezena de profissionais que recebem mensalmente por suas funções, a companhia contribui diretamente para a cadeia produtiva da dança e das artes no estado, gerando trabalho e renda a estas pessoas.

Cerrado Mundo Mágico

O bioma que mais foi desmatado em 2023 ganha homenagem em movimento e musicalidade como meio de formar consciência ambiental entre os guardiões do futuro. “Cerrado Mundo Mágico” combina música, dança contemporânea e teatro, criado especialmente para crianças. Sob a direção musical de Cleyber Ribeiro, direção artística e coreografia de Joisy Amorim, direção cênica e dramaturgia de Wellington Dias, o espetáculo traz à vida as maravilhas e desafios do cerrado. Utilizando um cenário lúdico e imagético com vídeos-projeções criadas por Paulinho Pessoa, o musical transporta o público para o coração deste ecossistema rico e diverso.

Com músicas cativantes e interações dinâmicas, "Cerrado Mundo Mágico" oferece uma experiência envolvente que forma a consciência ambiental das crianças, incentivando-as a cuidar e proteger o meio ambiente. O processo de montagem levou dois meses, quando Amorim, Dias e Pessoa alinhavaram um espetáculo que traz ao palco poesia e ludicidade, força e sutileza, beleza e graça, envolvendo as crianças nesse ambiente vivo de riqueza natural que é o Cerrado.

Joisy Amorim, diretora artística deste trabalho, comenta sobre o processo de pesquisa. “Buscamos algo que dialogasse com o universo infantil, apresentando, ao mesmo tempo, a grandeza e riqueza desse bioma, para despertar o interesse por seu cuidado e preservação”, comenta Amorim, que também é coreógrafa do trabalho. “O resultado foi um musical envolvente que une a pesquisa sobre o Cerrado - sua fauna e flora – e o universo da criança, oferecendo uma criativa composição dramatúrgica, coreográfica e musical”, diz Amorim.

O espetáculo conta com Vanderlei Roncato como preparador de elenco; Erica Bearlz como ensaiadora e Cleyber Ribeiro como preparador vocal, além de direção técnica e microfonação. Ele também assina a trilha sonora do musical, criada com o intuito de criar um ambiente que abriga o elenco e os espectadores, os levando a identificar sons de natureza próprios do cerrado. O elenco é formado por Letícia Xavier, Yasmin Rodrigues, Wanessa Paula, Léo Molina, Phelippe Mor, Tiago Ferreira.