Saque Social - é golpe

Caso

O golpe do saque social tem por objetivo fazer com que as vítimas acreditem que possuem créditos provenientes de saldo remanescente de antigas contas bancárias, reembolsos de juros injustamente cobrados, recursos de parentes falecidos ou restituições de impostos de suas notas fiscais de compras que teriam sido compilados pelo Banco Central do Brasil.

Os criminosos criaram um site falso utilizando a identidade visual do Governo Federal, porém, a consulta e reembolso só são realizados após o pagamento de uma “taxa”. Além disso, criminosos pedem informações pessoais como CPF, data de nascimento, sexo e nome da mãe.

Perigos

Em fevereiro deste ano, o Banco Central lançou junto ao governo federal o SVR (Sistema Valores a Receber), para que o cidadão possa consultar se tem dinheiro esquecido em algum banco, consórcio ou outra instituição financeira.

O acesso a esse sistema deve ser feito através de login no gov.br e é gratuito, desta forma, o governo não cobra nenhuma taxa para realização dessas consultas, nem mesmo pede dados pessoais de identificação.

Fique alerta com possíveis golpes envolvendo phishing, que utilizam os dados pessoais coletados para prática de crimes. Além disso, sempre verifique a origem do site antes de fornecer dados pessoais, alguns deles são utilizados como perguntas de segurança, e caso sejam utilizados pelos criminosos, podem causar enorme prejuízo financeiro a vítima.

Fonte: Juris Brasil