Hospital Estadual de Jataí implementa novas normas para visitas e acompanhantes

O Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho (HEJ) iniciou um novo manual de normas para visitantes e acompanhantes, visando a segurança e conforto de todos. As diretrizes incluem restrições e orientações específicas para crianças, idosos e pessoas com deficiência, respeitando legislações vigentes.

As visitas são agora permitidas em setores como clínica médica, cirúrgica, psiquiatria, pediatria e maternidade. As trocas de acompanhantes são restritas em áreas como UTI e bloco cirúrgico. Somente um acompanhante é permitido para cada paciente internado, exceto em casos excepcionais, avaliados pela equipe multiprofissional.

Alimentação e Guarda-Volumes

O HEJ oferece alimentação a acompanhantes de idosos e crianças, com casos excepcionais avaliados pelo serviço social. Objetos como bolsas e mochilas devem ser deixados no guarda-volumes. A coordenadora multiprofissional da unidade, Laryssa Hoff, ressalta: "O controle rigoroso da entrada de alimentos e do cadastro do visitante é fundamental para garantir a segurança nutricional e a saúde dos pacientes."

Visitas e Acompanhantes

Os visitantes devem chegar com 30 minutos de antecedência, apresentar documento de identificação e seguir normas como a proibição de registrar imagens e trazer alimentos ou plantas. Em casos de pacientes em cuidados paliativos e com rede de apoio restrita, as visitas serão estendidas conforme orientação da equipe multiprofissional. As trocas entre os acompanhantes serão permitidas nos horários estabelecidos pela instituição entre 6h e 8h e entre 18h e 20h. Casos excepcionais de entrada ou saída devem ser previamente aprovados pelo serviço social.



Fonte: Assessoria de Comunicação do HEJ / Jackeline Arandas 64 99323-9788