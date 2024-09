Caldas Country Festival 2024 anuncia Mari Fernandez com a festa “Mari Sem Fim” no trio elétrico 

O Caldas Country Festival anunciou nesta terça-feira (10) mais um nome que irá fazer parte de sua 17ª edição. A cantora Mari Fernandez leva a sua label “Mari Sem Fim” ao evento, que ocorre nos dias 15 e 16 de novembro, e se junta a outros grandes nomes do line-up como Gusttavo Lima, Jorge & Mateus, Murilo Huff, Nattan e Edson & Hudson.

Com apenas 23 anos de idade e três anos de carreira, Mari Fernandez já é considerada uma das grandes vozes femininas da música brasileira. Provando seu talento e versatilidade como cantora e compositora, a cearense soma mais de 12 milhões de ouvintes no Spotify, com sucessos como "Não, Não Vou" e "Parada Louca" em sua discografia. Sua festa “Mari Sem Fim” já passou por cidades como São Paulo, Fortaleza, Aracaju, Manaus, Brasília e Natal, lotando estádios com um público somado de mais de 120 mil pessoas.

Em solo goiano, Mari promete fazer história e testar o limite do público até o amanhecer no trio elétrico, que é um dos momentos mais esperados do evento.

“Estou muito feliz em fazer parte dessa festa linda. É a minha segunda vez nesse festival tão tradicional e grandioso. Estou ansiosa para me apresentar novamente, dessa vez vai ser diferente, pois vai ser no trio, mais perto da galera! Estou ansiosa para viver essa experiência e sentir toda essa energia. Já adianto que vai ser pancada, viu? Estou chegando Caldas Country!”

Tendo lugar em um dos berços do sertanejo, no interior de Goiás, o Caldas Country Festival é um marco no calendário nacional de eventos musicais há mais de uma década. O evento anunciou recentemente parcerias com a Azul Viagens, operadora de Turismo da Azul, para promover pacotes que incluem passagens aéreas, hospedagens e uma experiência única; e também com o Lagoa Eco Towers Resort, que será o hotel oficial da edição deste ano.

Como parte do Circuito Sertanejo, o Caldas Country é a última etapa dos seis mais proeminentes eventos de música sertaneja do país. Ao longo de mais de 20 horas de música, a última edição, que trouxe uma audiência de 45 mil pessoas, teve shows de artistas como Bruno & Marrone, Ana Castela, Maiara & Maraisa, Hugo & Guilherme, Gustavo Mioto e Pedro Sampaio, entre outros.

Os ingressos para esta edição especial, programada para os dias 15 e 16 de novembro, estão disponíveis para compra através do site Totalacesso.com.

Grag Queen agita Goiânia neste sábado no aniversário da Roxy



Multiartista que já se apresentou no Rock in Rio será uma das principais atrações da celebração de 10 anos da famosa casa noturna

Neste sábado (14), a partir das 18h, a Roxy, em Goiânia, será o palco de uma noite inesquecível em comemoração ao seu 10º aniversário, na festa Roxy Fest. Com uma programação recheada de grandes atrações, o destaque fica por conta da apresentação da cantora e performer Grag Queen, uma das drag queens mais ouvidas do Brasil, que promete um show eletrizante. A noite também contará com shows de Brenno Paixão, Danlive, Noobreak, e uma série de outros talentos que agitarão o público.

Com apenas 29 anos, Grag Queen tem se consolidado como um dos maiores nomes do pop nacional. A artista, conhecida por sucessos como “Party Everyday”, acumula mais de 10 milhões de reproduções em sua discografia no Spotify e milhões de seguidores nas redes sociais. Dona de uma presença de palco incomparável, Grag já brilhou em grandes festivais como o Rock in Rio e o The Town, e também se destacou como apresentadora da versão brasileira de RuPaul's Drag Race e vencedora da primeira temporada de Queen of the Universe.

Além do espetáculo de Grag Queen, o público poderá aproveitar uma noite intensa com apresentações de diversos DJs e performers que vão garantir uma festa para todos os gostos. Com sua mistura característica de música eletrônica, funk e pop, a Roxy se destaca como uma das casas noturnas mais queridas de Goiânia, sempre oferecendo uma experiência marcante.

Fonte: Juan Cuela / R&D Comunica

