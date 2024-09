Cantora Cláudia Vieira se apresenta no IFG nesta quinta-feira (12/09), com entrada franca

O show será no Teatro do Instituto Federal de Goiás às 19 horas. A turnê já passou pelo IFG de Inhumas no dia 1º de agosto e pelo IFG de Anápolis no dia 12 de agosto. A apresentação é gratuita.

Seu repertório vai desde música raís passando pela brasileira e internacional, além da companhia de músicos reconhecidos por suas trajetórias de excelência

Goiânia recebe na quinta-feira (12/9) a Turnê Laços, com a cantora Cláudia Vieira. O show será no Teatro do Instituto Federal de Goiás às 19 horas. A turnê já passou pelo IFG de Inhumas no dia 1º de agosto e pelo IFG de Anápolis no dia 12 de agosto. A apresentação é gratuita. O público da apresentação em Goiânia contará com a presença de estudantes do EJA (Educação de Jovens e Adultos) e também é aberto ao público. Este projeto foi aprovado pelo Edital de Fomento à Música do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás de 2023.

Este projeto leva para o público de Goiânia o show “Laços”, que promete estreitar a conexão entre a artista e seu público, além de conquistar novos apreciadores da voz rouca, de timbre único e potente, da cantora goiana Cláudia Vieira, que já conta mais de 30 anos de carreira musical. Além de Claudia, outros mestres da música goiana se unem a esse projeto, garantindo qualidade e talento em cada apreciação, sendo eles o guitarrista e diretor musical Front Junior, o baixista Nonato Mendes, o percussionista e produtor Sérgio Pato, o tecladista Fred Praxedes e o baterista Fred Valle. A produção executiva é de Marci Dornelas, da Lúdica Produções.

A escolha dos locais das apresentações também tem um objetivo próprio. São ambientes que remetem à formação cultural de nosso estado, através de uma educação holística e omnilateral, como nos Institutos Federais (IFs). “Esses são locais onde as pessoas se encontram envoltas por questões ligadas à educação formal e informal, na busca por um crescimento humano, tanto quanto material”, explicam os idealizadores desse projeto.

A música como um abraço

O projeto “Laços”, que foi pensado no período da pandemia de Covid-19, busca promover reflexões sobre os vínculos emocionais que unem as pessoas, fortalecendo a empatia e as conexões de amor e amizade, seja entre amigos, familiares, casais ou enamorados, tudo através da música.

O show também apresenta o mais recente álbum de Cláudia Vieira, que leva o nome “Laços” e que foi produzido com a colaboração dos músicos Fred Valle, Front Jr, Florian Pelissier, Marcelo Mariano, Sérgio Pato e do saudoso Manassés Aragão (em memória).

Segundo a cantora, “A inspiração para este projeto surgiu da reflexão sobre os diversos laços que foram desfeitos durante o período de uma pandemia que assolou nossas vidas. Seja por perda de entes queridos ou por afastamentos ligados a questões políticas e ideológicas, tudo o que aconteceu afetou profundamente as relações interpessoais, resultando em amizades desfeitas, perda de empregos, aumento de doenças mentais e uma sensação generalizada de tristeza. Diante desse cenário, eu senti a necessidade de ajudar de alguma forma no restabelecimento dessas relações, reavivando o amor entre as pessoas. O que queremos é oferecer um abraço simbólico, motivação e, principalmente, amor. E isso, a música pode e deve fazer.”

A turnê promete um espetáculo repleto de amor, com canções que refletem a importância de se valorizar a vida. A música como uma ferramenta poderosa de comunicação e sociabilização, impactando positivamente na vida de seus apreciadores.

Repertório de “Laços”

Invariavelmente, Cláudia mescla com naturalidade um repertório que vai do som brasileiro autêntico ao jazz universal. No show Laços, essas características estão presentes principalmente na interpretação da cantora, que propõe um repertório composto por músicas nacionais e internacionais que remetem ao amor, à paz e à união. Músicas que ela entoa com seu jeito único de cantar, com o corpo e com a alma, de uma forma quase sagrada, como disse uma vez o músico Toninho Horta.

Iniciando o show com sua criação, “Tempero de Hortelã”, e finalizando com “Baby”, de Caetano Veloso, passando por “Várias Queixas”, dos Gilsons, e até Claudinho e Buxexa, com “Assim sem você”, Claudia promete um show alegre, pra se cantar junto e, ao final, sentir vontade de um bom e apertado abraço.