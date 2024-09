Senta que lá vem mais história, Toyota

Kiichiro Toyoda foi o fundador da Toyota Motor Corporation, uma das maiores e mais bem-sucedidas companhias automotivas do mundo. Nascido em 11 de junho de 1894 na cidade de Yamaguchi, Japão, Kiichiro era filho de Sakichi Toyoda, um renomado inventor e empresário que criou o primeiro tear automático do Japão. Inspirado pelo espírito inovador de seu pai, Kiichiro estudou engenharia mecânica na Universidade de Tóquio, onde se formou em 1920.

Inicialmente, Kiichiro trabalhou na empresa da família, Toyoda Automatic Loom Works, focada na produção de teares automáticos. No entanto, sua visão ia além da indústria têxtil. Durante uma viagem à Europa e aos Estados Unidos em 1929, Kiichiro ficou fascinado com o desenvolvimento da indústria automotiva nesses países. Convencido de que os automóveis seriam o futuro do transporte, ele decidiu diversificar os interesses da empresa da família para a fabricação de automóveis.

Em 1933, ele fundou uma divisão automotiva dentro da Toyoda Automatic Loom Works e, em 1937, estabeleceu a Toyota Motor Company. Kiichiro mudou o nome da empresa de "Toyoda" para "Toyota" porque era mais fácil de pronunciar e tinha um significado simbólico mais afortunado na cultura japonesa. Seu foco na eficiência, qualidade e melhoria contínua tornou-se o núcleo da filosofia de produção da Toyota, conhecida como o "Sistema de Produção Toyota". Esse sistema revolucionou a fabricação ao implementar métodos de produção enxuta, eliminando desperdícios e otimizando processos, o que eventualmente levaria a Toyota a se tornar líder mundial na indústria automotiva.

Sob a liderança de Kiichiro, a Toyota produziu seu primeiro veículo de passageiros, o Toyota AA, em 1936. Apesar dos desafios econômicos e da concorrência, Kiichiro continuou a impulsionar a inovação dentro da empresa, acreditando firmemente na capacidade do Japão de construir automóveis de alta qualidade que pudessem competir em nível global. Essa visão o levou a tomar decisões ousadas, como investir em tecnologias de produção modernas e promover uma cultura de melhoria contínua entre seus funcionários.

Em 1950, enfrentando dificuldades financeiras, Kiichiro decidiu renunciar ao seu cargo como presidente da Toyota, mas seu legado de inovação, qualidade e eficiência ficou profundamente enraizado na empresa. Sua visão e liderança lançaram as bases para o crescimento explosivo da Toyota nas décadas seguintes, transformando-a em uma das companhias automotivas mais valiosas e respeitadas do mundo.

Kiichiro Toyoda faleceu em 27 de março de 1952, mas sua influência na indústria automotiva permanece enorme. Hoje, a Toyota é conhecida não apenas por seus veículos, mas também por seu foco em sustentabilidade e inovação, valores que refletem a visão de seu fundador.

Créditos: Felipe Ascencio

Fonte: Facebook / Observatório Espírita