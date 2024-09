'Novos' bairros de Goiânia passam a atrair cada vez mais moradores

Um deles é o Park Lozandes, que aumentou sua população em 63% em 12 anos e abriga grandes órgãos públicos como o Paço Municipal e a Assembleia Legislativa de Goiás

Saturados, os bairros tradicionais de Goiânia vêm perdendo espaço para os novos setores, que despontam na preferência de quem escolhe a capital goiana para morar, ou mesmo quem pretende trocar de bairro. De acordo com o Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), das 10 áreas que mais cresceram em número de moradores na última década, apenas 2 setores são tradicionais: Jardim Goiás e Marista. Especialistas apontam que a boa infraestrutura foi fator determinante para essa ‘troca’.

Em ordem de crescimento vem o Goiânia 2 (101,8%), Jardim Atlântico (96,6%), Jardim Goiás (90,9%), Parque Bom Jesus (80,3%), Marista (72,6%), Negrão de Lima (69,2%), Park Lozandes/Autódromo (63,3%), Vila Rizzo (54,8%) e Celina Park/Recreio dos Funcionários (54,4%). Por outro lado, perderam moradores os setores Santa Genoveva/Aeroporto (-39,6%), Cidade Jardim (-28,0%), Campinas (-23,6%); Centro (-23,3%), Sul (-21,8%), Aeroporto (-21,6%) e Coimbra (-20%).

Dos bairros que mais cresceram, chama a atenção o caso do Park Lozandes (foto), que além de atrair novos moradores, o bairro tem pouco mais de 30 anos. Foi aprovado em 9 de dezembro de 1992 como parcelamento do solo oriundo da Fazenda Gameleira, para fins urbanos. Já nos anos 2000, recebeu a sede da Prefeitura de Goiânia, que foi a primeira de várias instituições públicas que para lá foram: a Assembleia Legislativa de Goiás, a Defensoria Pública Estadual, o Fórum Cível, o Ministério Público Federal, entre outros.

“Em poucos anos, o Park Lozandes se tornou um bairro com infraestrutura de comércio, serviços e lazer consolidada. É uma área nobre, vizinha imediata a vários condomínios horizontais de alto padrão, como o Alphaville, que é referência no Brasil”, afirma o especialista imobiliário Henrique Campelo.

O Park Lozandes tem um acesso fácil de poucos minutos ao aeroporto de Goiânia. Como é cercado pela pela BR-153 e GO-020, duas das mais importantes rodovias do território goiano, dá acesso também a outras partes da cidade e a outros municípios, como Anápolis, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e Caldas Novas.

Atrativos

Os atrativos do bairro foram os principais pontos levantados na escolha do local para morar pela contadora Leandra Ferreira de Moura. Ela comprou um apartamento na região há quatro anos. “Os preços estavam muito acessíveis, sem falar na localização do Park Lozandes, que é perto de tudo. Também pesou ter por perto o Parque do Cerrado e muita opção de lazer na região”, detalha.

Leandra era moradora do Sudoeste, que registrou um pequeno aumento de 3% de habitantes no último Censo, e está no Park Lozandes há 4 anos. “Estava procurando um local melhor para morar e encontrei este apartamento no bairro. Juntei o preço com os atrativos e vi que valia a pena. Hoje não penso em trocar mais de setor”, finaliza.