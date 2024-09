Impulso do etanol transforma a Índia em importadora de milho, abalando o mercado global

MUMBAI, setembro (Reuters) - Um esforço da Índia para produzir mais etanol à base de milho transformou o maior exportador de milho da Ásia em um importador líquido pela primeira vez em décadas, pressionando os produtores locais de aves e atrapalhando as cadeias de suprimentos globais.

O aumento na demanda de importação ocorre depois que a Índia aumentou em janeiro o preço de aquisição do etanol feito de milho para promover uma mudança no uso do etanol de cana-de-açúcar para mistura à gasolina.

Com o governo promovendo o etanol na gasolina para reduzir as emissões de carbono e tentando garantir amplo fornecimento de açúcar barato no maior mercado mundial para o adoçante, a Índia parece destinada a se tornar uma importadora líquida permanente de milho.

A perspectiva de a Índia aumentar as importações de milho provavelmente dará suporte aos preços globais, que estão sendo negociados perto das mínimas de quatro anos.

Esmagados pelos altos custos da ração, à medida que os preços locais do milho sobem muito acima dos benchmarks globais, os produtores de aves da Índia querem que o governo remova os impostos sobre as importações e levante sua proibição sobre o milho geneticamente modificado (GM). A proibição limita severamente suas opções de compra.

A Índia normalmente exporta de 2 a 4 milhões de toneladas métricas de milho, mas em 2024, as exportações devem cair para 450.000 toneladas, enquanto o país deve importar um recorde de 1 milhão de toneladas, principalmente de Mianmar e Ucrânia, que cultivam milho não transgênico, estimam os comerciantes.

Tradicionalmente, as indústrias avícola e de amido absorviam a maior parte da produção de milho da Índia, de cerca de 36 milhões de toneladas.

No ano passado, no entanto, as destilarias de etanol começaram a usar milho, e sua demanda cresceu este ano depois que o governo abruptamente restringiu o uso de cana-de-açúcar como combustível após uma seca. Isso levou a um déficit de 5 milhões de toneladas, disse um funcionário da All India Poultry Breeders Association.

"Agora, as indústrias de aves e amido estão lutando com as destilarias para obter sua parcela de suprimentos, e essa luta está mantendo os preços altos", disse Nitin Gupta, vice-presidente sênior da Olam Agri India.

A Olam estima que as destilarias de etanol precisarão de 6 a 7 milhões de toneladas de milho anualmente, demanda que, segundo Gupta, só poderá ser atendida com importações.

Mercados de exportação tradicionais, como Vietnã, Bangladesh, Nepal e Malásia, que compravam milho da Índia devido à sua rápida disponibilidade, agora são obrigados a obter suprimentos da América do Sul e dos Estados Unidos.

"O Vietnã reduziu suas importações de milho da Índia recentemente porque os preços na Índia estão muito altos", disse um comerciante da Cidade de Ho Chi Minh.

ETANOL PARA COMBATE AO CLIMA

Buscando reduzir as emissões de carbono, a Índia pretende aumentar a participação de etanol na gasolina de 13% para 20% até 2025-26.

Para atingir sua meta de mistura de 20%, a Índia precisará de mais de 10 bilhões de litros de etanol, segundo estimativas do governo, o que é o dobro do volume produzido pelo país no ano de comercialização encerrado em outubro de 2023.

Este ano, cerca de 3,5 milhões de toneladas de milho foram usadas para produzir 1,35 bilhão de litros de etanol, cerca de quatro vezes mais do que no ano anterior, mostram dados do governo.

"A cana-de-açúcar pode começar a contribuir mais a partir da próxima temporada, mas não pode contribuir com mais de 5 bilhões de litros. A prioridade do governo é suprir o consumo doméstico de açúcar", disse um alto funcionário do governo.

Isso significaria um aumento na produção de etanol à base de milho para 3 bilhões de litros, exigindo quase 8 milhões de toneladas de milho, disse a autoridade, que não quis ser identificada porque não estava autorizada a falar com a mídia.

O aumento dos preços do milho está levando os produtores de aves ao vermelho, com a ração respondendo por três quartos dos custos de produção.

Uddhav Ahire, presidente do Anand Agro Group, na cidade de Nashik, no oeste do país, disse que o preço de um frango na fazenda é de cerca de 75 rúpias, mas os custos de produção subiram para 90 rúpias.

"A indústria avícola não pode sustentar tais perdas por um período prolongado", disse ele.

A Associação de Criadores de Aves da Índia e a Associação de Fabricantes de Ração Composta para Gado exigem 5 milhões de toneladas de importações de milho isentas de impostos.

Um porta-voz do governo não respondeu a um pedido de comentário.

"Já que há escassez, mais importações de milho devem ser permitidas com imposto zero", disse Ahire. "O governo deve permitir milho GM para fins de ração."

As importações de milho têm uma taxa de importação de 50%, enquanto a Índia permitiu importações de cerca de 500.000 toneladas com uma taxa concessional de 15%.

Atraídos pelos preços mais altos, agricultores como Krishna Shedge, no distrito de Jalna, reduziram o plantio de soja para expandir a área de milho semeado no verão, que aumentou 7% em relação ao ano passado, para 8,7 milhões de hectares, segundo dados do Ministério da Fazenda.

"O milho está dando bons retornos devido aos preços mais altos", disse ele.

Mas até que os preços caiam com a chegada da oferta da nova estação, pequenos avicultores como Vijay Patil têm opções limitadas, incluindo reduzir a produção e reduzir a proporção de milho na ração.

"Estou substituindo uma pequena porção de milho por arroz quebrado e resíduos de talo de trigo para reduzir os custos com ração", disse Patil.

REVERSÃO DE NEGÓCIO

A crescente demanda indiana elevou os preços do milho em Mianmar para cerca de US$ 270 por tonelada métrica, com frete a bordo (FOB), de cerca de US$ 220, incentivando os agricultores a plantar mais.

"Exportadores, agricultores e outras partes interessadas na cadeia de suprimentos se beneficiaram da alta nos preços", disse Murali Chakravarthy, chefe nacional da empresa comercial Agrocorp, sediada em Cingapura, em Yangon.

As importações de Mianmar não estão sujeitas a impostos, pois o país é classificado pela Índia como um país menos desenvolvido.

Enquanto isso, os produtores de amido estão trazendo milho isento de impostos da Ucrânia por meio do Programa de Licença Antecipada da Índia, segundo o qual uma quantidade igual de produtos acabados deve ser exportada.

As exportações da Ucrânia para a Índia começaram a aumentar em janeiro e totalizaram cerca de 400.000 toneladas até o final de agosto, estima a consultoria agrícola ASAP.

No primeiro semestre deste ano civil de 2024, as importações de milho da Índia aumentaram para 531.703 toneladas, de apenas 4.981 toneladas no ano anterior, enquanto as exportações caíram 87%, de 1,8 milhão de toneladas para 241.889 toneladas, mostraram dados do Ministério do Comércio.

"Todos os anos, teremos que importar milho, pois a produção não pode ser aumentada tão rapidamente quanto a demanda", disse Hemant Jain, um exportador de Indore.

Reportagem de Rajendra Jadhav; reportagem adicional de Naveen Thukral em Cingapura, Pavel Polityuk em Kiev, Khanh Vu em Hanói; Edição de Tony Munroe e Sonali Paul

Fonte: Notícias Agrícolas