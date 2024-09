Senta que lá vem mais história

O uso de esterco de vaca em construções de casas é uma prática comum em várias partes da África, especialmente em áreas rurais. Ele é utilizado principalmente como uma forma de revestimento para paredes e pisos, proporcionando uma série de benefícios práticos e ecológicos:

● Isolamento térmico:

O esterco de vaca misturado com barro ajuda a manter as casas frescas no calor e quentes durante as noites mais frias. Isso se deve às suas propriedades isolantes.

● Durabilidade:

Quando bem misturado com outros materiais, como argila, o esterco pode criar um revestimento resistente, que endurece com o tempo e protege a estrutura da casa.

● Economia e sustentabilidade:

O uso de materiais locais como esterco de vaca reduz a necessidade de produtos industrializados, tornando a construção acessível para muitas comunidades.

● Higiene e proteção contra pragas:

Curiosamente, o esterco tem propriedades que repelem insetos, especialmente moscas, e age como uma barreira protetora contra outras pragas.

● Piso liso e fácil de limpar

Nas casas, o esterco é misturado com água para criar uma camada lisa sobre o piso, que seca e endurece, facilitando a limpeza e mantendo a casa seca e confortável.

Essa prática é parte da tradição em várias comunidades africanas e reflete a engenhosidade das populações locais em utilizar recursos naturais de forma eficiente.

Fonte: Facebook