20 Anos de Galhofada - Pequena Mostra de Artes na Rua

Nos dias 07 e 08 de setembro, a Ilha da Galhofa, localizada na Alameda Henrique Silva, no Setor Pedro Ludovico, será o cenário de uma celebração especial: a 19ª edição da Galhofada – Pequena Mostra de Artes na Rua, um evento que há 20 anos faz parte do calendário cultural do bairro e da cidade. Este é um projeto cultural sem fins lucrativos, que alia arte, voluntariado e responsabilidade social, oferecendo à comunidade uma programação artística intensa e acessível a todos.

Celebrando 20 anos de existência, a Galhofada se consolidou como um marco cultural na região, tendo sido realizada quase ininterruptamente ao longo dessas duas décadas (com exceção do período da Pandemia de Covid-19, em que houve apenas uma edição online). O evento é fruto da doação e colaboração de artistas do estado de Goiás, que compartilham seus trabalhos de forma gratuita, para que a comunidade local e toda Goiânia possam desfrutar dos encantos e encontros proporcionados por um festival de artes.

Nesses dois dias (07 e 08/09) de Galhofa, os espetáculos mais uma vez tomarão vida, acompanhados de oficinas e atividades comunitárias que envolvem o público em uma atmosfera gratuita e ao ar livre. O cenário continua sendo o emblemático ambiente circense e mambembe, carinhosamente chamado de Ilha da Galhofa. Um espaço público na Alameda Henrique Silva, onde se encontram artistas, produtores e moradores do Setor Pedro Ludovico.

A Mostra Galhofada é colaborativa e inteiramente gratuita para o público, mas em 2024 a organização busca cobrir as despesas de produção, como equipamento de iluminação, de sonorização, locação de palco e despesas com alimentação e materiais necessários aos espetáculos e oficinas, por meio de uma campanha de financiamento coletivo. Doações podem ser feitas via Pix, utilizando o CNPJ 07.661.687/0001-55.

Crianças de ontem, que hoje são adultos e se tornaram consumidores ou fazedores de arte

A Galhofada, inicialmente concebida como uma Pequena Mostra de Teatro de Rua, é resultado da união entre artistas e produtores culturais de Goiânia e regiões vizinhas. É uma oportunidade única em que crianças e adultos saem às ruas, atraídos pela flâmula vermelha e amarela, que marca o início de um movimento vibrante, que desperta a curiosidade e insere a população ludicamente em um mundo repleto de novas possibilidades.

Ali, eles encontram artistas, bonecos, palhaços, músicos, poetas, pintores, grafiteiros, comerciantes, e uma diversidade de expressões artísticas que têm inspirado gerações. Muitas das crianças que participaram das primeiras edições da Galhofada hoje estão envolvidas com as artes ou são consumidores assíduos de cultura.

Encontro Anual com a Alma Cultural de Goiânia

A Galhofada proporciona à comunidade de Goiânia uma oportunidade renovada de se reconectar com expoentes artísticos da cidade e de rever grupos que há muito tempo fazem arte no Brasil.

A 19ª Galhofada – Pequena Mostra de Artes na Rua traz consigo a promessa de um encontro marcante com o público, destacando a importância da qualidade e da gratuidade do evento, impulsionado por artistas e produtores voluntários.

Em 2024, o evento retorna com uma programação mais compacta, mas cheia de energia para cativar a Ilha da Galhofa. Além dos espetáculos profissionais de teatro, circo e música, a Galhofada será enriquecida por uma variedade de oficinas.

O ponto alto do evento será o CORTEJO, no sábado, 07 de setembro, que terá início às 16h. Nesse momento, artistas se unem para promover um desfile cultural em prol da arte e da alegria.

Um Olhar ao Passado da Galhofada

A semente da Galhofada foi plantada em 2004, quando um coletivo de artistas idealizou a primeira edição. O contexto da época impulsionou o evento, que rapidamente se transformou em um importante marco de cidadania cultural na região do Setor Pedro Ludovico. A população local ansiava por novas opções de entretenimento e bem-estar para suas famílias, e a Galhofada foi a resposta criativa e transformadora. Durante dois dias, espetáculos teatrais de rua conquistaram o público.

Símbolo de democratização cultural

Desde o início, o evento tinha como objetivo claro apresentar à população do Setor Pedro Ludovico um universo artístico até então inexplorado, principalmente devido à falta de acesso causada pela situação econômica. O sucesso da primeira edição encorajou a reunião de grupos e artistas para a segunda edição no ano seguinte, contando agora com a participação ativa da comunidade local. A programação foi expandida para três dias e, além dos espetáculos, o público pôde participar de jogos e pequenas oficinas.

Ao longo dos anos, a Galhofada estabeleceu uma tradição sólida, constituindo-se como um encontro anual entre artistas e comunidade. A falta de recursos econômicos se tornou um testemunho do poder do movimento artístico, demonstrando que a verdadeira força está na paixão e dedicação dos envolvidos.

Embora desafios de infraestrutura tenham surgido com o crescimento natural do evento, a Galhofada persiste como um símbolo de democratização cultural e qualidade artística.

Galhofada - Uma Celebração Cultural

O termo "Galhofada" remete à ideia de diversão expansiva e zombeteira. A palavra "galhofar" significa gracejar e divertir-se ruidosamente. A primeira Galhofada surgiu da necessidade dos grupos teatrais de Goiânia em se conectarem com um público que tinha limitado acesso a espaços culturais. Ao longo das edições subsequentes, a comunidade aderiu à celebração, contribuindo de várias formas para o evento. A Galhofada não recebe financiamento público direto, sendo mantida através do comprometimento e colaboração dos envolvidos.

Hoje, a Galhofada não apenas proporciona entretenimento, mas também quebra barreiras entre artistas e público, entre regiões periféricas e centrais, promovendo uma abordagem inclusiva e descontraída à expressão artística. A organização reconhece a necessidade de aprimorar as condições de trabalho para os grupos e a experiência para o público, buscando encontrar um equilíbrio entre a busca por recursos e a preservação da natureza colaborativa e acessível do evento

A hora da galhofa

Uma novidade emocionante deste ano é o telefilme documentário 'A Hora da Galhofa', que celebra os 20 anos da Galhofada. Dirigido por Rô Cerqueira e Hélio Fróes, o telefilme terá 52 minutos e resgatará momentos marcantes da história da Ilha da Galhofa, com base nos relatos dos moradores do Setor Pedro Ludovico que testemunharam as transformações ao longo dos anos da mostra. O projeto visa destacar o ponto de vista do público — crianças, jovens e adultos que participam dessa festa popular anualmente — e também revelar os bastidores, mostrando como artistas locais produzem o evento com recursos próprios e apoio da comunidade local.