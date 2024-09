Dia do Médico Veterinário: entenda o papel deste profissional na indústria de Pet Food

São Paulo, setembro de 2024 – No dia nove de setembro, é celebrado o Dia do Médico Veterinário, uma data que homenageia a dedicação e o compromisso desses profissionais com a saúde e o bem-estar dos animais. A profissão de médico-veterinário, no entanto, vai além dos cuidados clínicos e de emergência. Com a crescente valorização dos pets na sociedade, os veterinários também desempenham papéis cruciais em setores como a indústria de Pet Food, onde sua expertise é fundamental para garantir produtos de qualidade e adequados às necessidades dos animais.

A indústria de pet food no Brasil tem apresentado uma expressiva evolução nas últimas duas décadas. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (ABINPET), o setor registrou em 2023 um crescimento de 11,6% no faturamento em comparação ao ano anterior. Desse total, 78% corresponde ao segmento de pet food, que alcançou um faturamento de R$ 36,8 bilhões.

“Esse crescimento no setor, reflete não apenas o aumento da posse de animais de estimação, mas também o aumento da demanda por produtos de alta qualidade, que são, em grande parte, desenvolvidos e gerenciados por médicos-veterinários”, afirma Kelly Maiara Lopes Carreiro, médica-veterinária na Special Dog Company.

Como exemplo, dentro da Special Dog Company, empresa com mais de 20 anos de experiência em nutrição animal, esses profissionais exercem papéis variados e fundamentais, que nem sempre são conhecidos pelo público, mas são cruciais para o desenvolvimento de alimentos seguros e nutritivos para os pets.

1 - Gestão de Produtos: médicos-veterinários atuam na gestão de produtos, equilibrando o conhecimento técnico e comercial. Eles analisam perfis de consumo, tendências do mercado e comportamento da concorrência para alinhar os produtos às necessidades do mercado e à estratégia da empresa.

2 - Pesquisa e Desenvolvimento (P&D): no departamento de P&D, os profissionais colaboram com zootecnistas para criar e melhorar produtos específicos para cada fase da vida dos animais. Eles avaliam a palatabilidade dos alimentos, desenvolvem novos ingredientes e asseguram que os produtos atendam aos requisitos de saúde e bem-estar dos pets.

3 - Centro de Pesquisas: este setor realiza testes não invasivos, como análises de digestibilidade e pH urinário, para garantir a eficácia dos produtos. Veterinários supervisionam esses testes e monitoram o comportamento dos animais, contribuindo para o desenvolvimento de metodologias nutricionais precisas.

4 - Atendimento ao Consumidor - SAC: no SAC, os médicos-veterinários utilizam seu conhecimento técnico para auxiliar consumidores e lojistas. Eles gerenciam casos de reações adversas a alimentos e ajudam a resolver problemas, mantendo a qualidade do atendimento ao cliente e aprimorando os processos internos da empresa.

5 - Técnico Regulatório: esses profissionais cuidam da documentação legal necessária para a comercialização dos produtos, elaboram dossiês, e garantem a conformidade com as normas do Ministério da Agricultura. Eles também suportam os departamentos de qualidade e P&D, assegurando que todos os processos estejam em conformidade com a legislação.

6 - Treinamento Técnico: veterinários são responsáveis por disseminar conhecimento sobre nutrição e produtos para outras equipes e profissionais. Eles ministram palestras e treinamentos, educando sobre nutrição e os benefícios dos produtos, além de representar a empresa em eventos acadêmicos e comerciais.

Neste Dia do Veterinário, é importante reconhecer e valorizar o papel essencial desses profissionais na indústria de Pet Food. Sua atuação vai muito além dos consultórios e clínicas, impactando diretamente a qualidade de vida dos animais de estimação e a integridade do setor como um todo.

Sobre a Special Dog Company

Fundada no ano de 2001 na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo, a Special Dog Company nasceu com o desejo de alimentar cães e gatos com a alta qualidade e o carinho que eles merecem. Atualmente, a marca está presente em mais de 38 mil pontos de venda em nove Estados brasileiros e no Distrito Federal, além de exportar para países da América do Sul. Com dois Centros de Distribuição localizados em Curitiba (PR) e Extrema (MG), a empresa se destaca como uma das maiores indústrias do segmento no Brasil, contando com mais de 1.900 colaboradores.

Com o intuito de ser um agente transformador dentro da comunidade, a Special Dog Company atua fortemente na promoção de práticas sustentáveis, no sentido de construir um mundo melhor para as gerações futuras. Referência por aliar a excelência dos produtos e serviços com a valorização de seus colaboradores, a indústria é constantemente reconhecida como uma das Melhores Empresas para se Trabalhar no Brasil.